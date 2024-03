Pani Janina prawie dwa lata mieszka na budowie. Miała dostać od PKP mieszkanie zamienne

Nie rozumie jednak, dlaczego jej mama właściwie nie ma gdzie dziś mieszkać.

- W decyzji wojewody z 2022 roku jest, że najemcom należy zapewnić mieszkanie zamienne przed rozpoczęciem budowy – mówi. Budowa już trwa od dwóch – teren jest rozkopany, a droga do mieszkania zabłocona tak, że błoto wlewa się do butów przez cholewki, a mieszkania zamiennego jak nie było, tak nie ma. Mówiliśmy PKP, że mieszkanie może być w Łapach, Białymstoku albo Łodzi, gdzie ja dziś mieszkam. My jak najbardziej idziemy na współpracę. Nie mamy zamiaru torpedować inwestycji PKP, wiemy, jak ona jest ważna. Ważne dla nas jest tylko to, by mieszkanie, które mama otrzyma, nadawało się do zamieszkania, by nie była to rudera.