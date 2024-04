Mieszkańcy osiedla Mickiewicza zakręcali kaloryfery a mają po kilkaset złotych dopłat. Spółdzielnia mieszkaniowa wyjaśnia dlaczego

Osiedle Mickiewicza to stara dzielnica. Bloki mają już swoje lata. Wielu lokatorów to seniorzy, którzy oszczędzają. Też na ogrzewaniu. Dlatego zaskoczeniem dla wielu są dopłaty, jakie dostali do ogrzewania właśnie.

Dopłaty dostały też osoby, które nie mieszkają tu, a lokale stoją puste. Siłą rzeczy grzejniki są w nich albo pozakręcane, albo ustawione na minimum.