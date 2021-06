Białystok. Nowy plan na zagospodarowanie okolic ul. Konopnickiej i Orzeszkowej. Będą nie tylko kolejne bloki

Więcej punktowych miejsc postojowych, kolejne, ale niezbyt wysokie bloki, retusz ryneczku - to pomysły urbanistów na rewitalizację przestrzenną os. Mickiewicza w pobliżu ul. Orzeszkowej i Konopnickiej. Pomysłami zajmą się radni na sesji w poniedziałek [21. 06.2021]

Projektem planu został objęty obszar o powierzchni około 23,27 ha, ograniczony ulicami: Elektryczną, Mickiewicza, Augustowską, bulwarami rzeki Białej, ulicą Świętojańską oraz granicami działek położonymi poza obrysem planu. W jego przygotowywanie aktywnie włączyli się mieszkańcy osiedla. Zgłosili do niego ponad 40 uwag. - 16 zostało uwzględnionych, a 26 odrzuconych - wyliczała projektantka Małgorzata Kwiatkowska na poniedziałkowym [14.06. 2021] posiedzeniu komisji zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Rady Miasta Białystok.

W projekcie dokumentu utrzymano przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi, a w rejonie ulicy Augustowskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W celu realizacji dodatkowych ogólnodostępnych miejsc postojowych poszerzono ulicę Orzeszkowej i Konopnickiej oraz wyznaczono drogi wewnętrzne z miejscami postojowymi. - Nie bardzo sobie wyobrażam, jak obie te ulice mogą zostać poszerzono. Bo to oznacza, że chodniki albo zostaną zlikwidowane albo zniwelowane do bardzo niewielkiego obszaru - mówiła Katarzyna Bagan-Kyrluta, przewodnicząca komisji.

Zwłaszcza w kontekście planowanej nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Orzezkowej, które oznaczają zwiększenie liczby i ruchu samochodów.

- Miejsca postojowe były wyznaczone tam, gdzie to było możliwe, zarówno na działkach gminnych, jaki i terenie spółdzielni mieszkaniowej - odpowiadała projektantka. - To nie jest tak, że ulica została równo poszerzona jak autostrada.

Jeśli chodzi o wysokość nowych budynków to muszą się one dopasować do już istniejącej zabudowy. To oznacza, że nie będą miały więcej niż cztery- piec pięter. - Idea planu polega na tym, że zabudowa, jak również funkcje zostały przemyślane i ustalone na zasadzie uzupełnień - wyjaśniała radnym z komisji projektantka.

Ta sama zasada dotyczy popularnego wśród mieszkańców ryneczku od ul. Mickiewicza. Będzie nadal funkcjonował, choć urbaniści chcieliby mu nadać bardziej estetyczną formę. - Chodzi o jakieś uporządkowane zadaszenie w stosunku do tych lokali w parterze budynku. Bo dziś jak to wygląda, to każdy widzi. Zależnie od pogody ustawiane są parasole. Mogłoby to wyglądać całkiem inaczej, w sposób zorganizowany. Zakładając, że taka funkcja i forma handlu przyjęła się na tym osiedlu i jest ważna dla mieszkańców - mówiła Małgorzata Kwiatkowska.

Zadowoleni mogą być też właściciele blaszanych garaży: nie będą musieli ich rozbierać. Ale plan nie zezwala - podobnie jak w innych częściach miasta - na stawianie nowych blaszaków.

Obszar objęty projektem planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie doliny rzeki Białej stanowiącej tereny okresowo podmokłe. Zgodnie z opracowaną dla miasta Białegostoku ekofizjografią przyjęto, że głębokość występowania pierwszego poziomu wody na przeważającej części obszaru objętego projektem planu kształtuje się na poziomie od 1m do 2 m. W związku z tym w wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 23 sierpnia do 12 września 2019 r. projekcie planu na terenach o niekorzystnych uwarunkowaniach hydrologicznych w projekcie planu wprowadzono zakaz realizacji kondygnacji podziemnych. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do treści uwagi Inwestor załączył opinię geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego dotyczące działki przy ul. Orzeszkowej 7. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości 5,7 m poniżej powierzchni wody, co w rzędnych bezwzględnych stanowi 132,00 m n.p.m. W opinii zalecono usunięcie warstwy gruntów nasypowych, które ze względu na zróżnicowaną budowę

oraz niekontrolowany sposób powstania mogą powodować nierównomierne osiadanie budynku.

Ostatecznie plan w kontekście tylko tej działki jedną kondygnacji podziemnej. Na pozostałych terenach, dla których nie wykonano szczegółowych badań gruntu, a na których zgodnie z opracowaną dla miasta Białegostoku ekofizjografią przyjęto, że głębokość występowania pierwszego poziomu wody kształtuje się na poziomie od 1 m do 2 m, zakaz kondygnacji podziemnych został utrzymany. Czytaj: Białystok. Miejscy planiści przygotowują projekt planu przestrzennego terenu u zbiegu ulicy Kopernika i Wiejskiej. Mieszkańcy protestują

