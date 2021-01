Białystok. Urbaniści szykują się do nowego planu miejscowego terenu przy uliicy Jurowieckiej. Potrzebna jest zgoda radnych

Białystok. Na mapie administracyjnej pojawi się 29 osiedle. To historyczna Bagnówka. Będzie też ulica Agnieszki Osieckiej.

Nowe osiedle powstanie z części terenów Wygody i Jaroszówki. Od lat mieszkańcy walczyli o reaktywację Bagnówki. Także i ci białostoczanie, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych pod koniec 2020 roku chcą by osiedle nosiło nazwę Bagnówka. Teraz na zmianę zgodzili się radni. Podobnie jak na to, by jednej z ulic na Jaroszówce patronowała Agnieszka Osiecka.