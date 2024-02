Tak kiedyś wyglądała ulica Jurowiecka w Białymstoku. Jedna z głównych ulic w mieście zmieniła się nie do poznania. Pamiętacie ten klimat?

Ulica Jurowiecka w Białymstoku ma długą historię

To tam przez wiele lat funkcjonował tzw. stary dworzec PKS, z którego odjeżdżało się do innego miasta. Także tam przez wiele lat jeździło się, by zjeść świeżą smażoną rybę, którą można było dostać w charakterystycznym niebieskim budynku.

Ulica Jurowiecka: Jagiellonia, dworzec PKS i bazar