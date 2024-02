Białystok i jego mieszkańcy na przełomie XX i XXI wieku. Tak wyglądała stolica Podlasia w latach 90-tych i wczesnych latach 2000.

Białystok w latach 90. Tak wyglądała stolica Podlasia na przełomie wieków

Wielu białostoczan nie pamięta, jak wyglądało nasze miasto w latach 90-tych tuż po transformacji ustrojowej z 1989 roku. Był to okres intensywnych przemian społecznych, ekonomicznych i obyczajowych. Podobnie miejska architektura przechodziła przeobrażenie. Pałac Branickich, Rynek Kościuszki, Spodki, czy Uniwersytet w Białymstoku zmieniły się wtedy nie do poznania. W okresie powstawały także pierwsze galerie handlowe w naszym mieście. Zobaczcie jak to było 20 lat temu: