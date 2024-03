Rymowanki, zabawne wierszyki i miłe SMS na Wielkanoc. Tu znajdziesz najlepsze życzenia wielkanocne

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jest obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary (325 r.).

Piękne życzenia wielkanocne. Najlepsze życzenia SMS na Wielkanoc

Baranku śnieżno-biały - dokąd bieżysz kudłaczu? I Ty zajączku miły - gdzie się śpieszysz uszaty? Niesiemy upominki, okruch chleba i szynki oraz garść uśmiechu do kurczęcej chaty wkrótce wspólnie z aniołkiem co już zleciał na ląd: zaśpiewamy Wam drodzy Radosnych Świąt! Zobacz także: Piękne życzenia wielkanocne 2024. Najlepsze życzenia SMS na Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkiego, co od Boga pochodzi. Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie. Piękne życzenia wielkanocne. Najlepsze życzenia SMS na Wielkanoc

Kurczak skacze już w koszyku baran ostrzy rogi też, przyniósł nawet mandarynkę obudzony ze snu jeż. Ania maluje pisanki, przy okazji tłucze dzbanki, a Co robi mała Kaja?? Ciągle krzyczy! Allejaja!

Piękne życzenia wielkanocne. Najlepsze życzenia SMS na Wielkanoc

Aby był to czas uroczy, życzymy miłej Wielkanocy. Aby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało. Aby szynka nie tuczyła, atmosfera była miła. Niech tradycja wodę leje, a zajączek niech się śmieje!

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność,

Piękne życzenia wielkanocne. Najlepsze życzenia SMS na Wielkanoc

Miłość i pokój niech goszczą u Was dnia każdego

Niech każdy dzień przyniesie coś pięknego.

Wesołego, rodzinnego świętowania i łask bożych obfitości -

niech Wielkanoc upłynie Wam w radości, a w sercach miłość zagości

Z okazji Wielkanocy dużo spokoju, miłości i ciepła

Niech ten czas przyniesie Wam mnóstwo odpoczynku

A na stole niech będą same pyszności.

Mokry dyngus niech oczyści Was na wiosnę

I niech te dni będą bardzo radosne!

Życzę Wam, Kochani,

aby te święta wielkanocne

wniosły do Waszych serc

wiosenną radość i świeżość,

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.



Piękne życzenia wielkanocne. Najlepsze życzenia SMS na Wielkanoc

Wesołych Świąt Wielkanocnych,

smacznego jajka, szalonego

i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa

oraz samych słonecznych i cudownych dni życzy ...