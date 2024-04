Prezes Jagiellonii Wojciech Pertkiewicz: Nie mamy finansowego pistoletu przy głowie, żeby robić totalną wyprzedaż piłkarzy

WOJCIECH PERTKIEWICZ: Nie, nie wierzyłem. Mówiłem na spotkaniach, że przed Jagiellonią są dosyć trudne reformy jeśli chodzi o strukturę pracowniczą, ale w głównie dotyczące finansów. To, jak w 2022 roku rysowała się przyszłość finansowa na najbliższe lata nie wróżyło, żebyśmy tak szybko wrócili na ścieżkę medalową. Przy współpracy i dużemu zaangażowani rady nadzorczej, akcjonariuszy i wspólnemu planowi, jaki sobie rozrysowaliśmy, udało nam się wyjść z problemów finansowych szybciej niż planowałem. Za tym poszły trafne decyzje, jeśli chodzi o sztab trenerski, letnie transfery, no i tym sezonem cieszymy się do tej pory. Jagiellonię się bardzo dobrze ogląda, za tym idą wyniki sportowe, kibice na trybunach, uśmiech na twarzy, no i cóż więcej chcieć?

- Zdecydowanie tak. Poprzednie lata obrotowe kończyliśmy ze stratą około dziesięciu milionów. Szóste miejsce w tym roku dawałoby nam sezon, który się bilansuje. Rozliczamy się rok do roku, a nie sezon do sezonu i to może być trochę mylące, ale gdybyśmy to przesunęli, to te rozgrywki skończymy na plusie. To jest dobry sygnał. Oczywiście, nie oznacza to, że mamy jakiś niesamowity komfort funkcjonowania w przyszłym sezonie, bo to jest kolejne wyzwanie i budżet trzeba będzie jakoś poskładać. Wszystko wskazuje bowiem na to, że nie będzie to łatwy budżet, bo będziemy prawdopodobnie grali na trzech frontach. Na pewno jednak łatwiej nam się funkcjonuje, bo dwa lata temu musieliśmy zaciskać pasa i dokonywać pewnych cięć, a teraz być może będzie nas stać na małe inwestycje w obszarach, które musiałem w ostatnim okresie zamrozić. Teraz spróbujemy je odmrażać, co ma na celu rozwój klubu.

- Tutaj nic nie trzeba odmrażać, bo w tych kruchych finansowo latach transfery też były. Oczywiście, nie szastaliśmy pieniędzmi i głównie były to transfery zawodników z kartą na ręku, ale - jak widać - nic złego w tym nie ma. Ci wolni zawodnicy, którzy kończyli swoje przygody z dotychczasowymi klubami, są dzisiaj jakością i wartością dla Jagiellonii. Idziemy w tym kierunku i mamy już listy na pozycje, które chcemy w pierwszej kolejności obsadzać, lub na których liczymy się z pewnymi zmianami. To już mamy wytypowane i w większości są to zawodnicy wolni. Nie chciałbym, żeby sukces sportowy i finansowy spowodował, że zaczniemy szastać pieniędzmi i w przypadku jakiegokolwiek potknięcia wrócili do punktu wyjścia sprzed kilku lat. Na to nie pozwolę.

Transfery to także odejścia piłkarzy z klubu. Jeśli się jest liderem ekstraklasy to wzbudza zainteresowanie. Co Pan przewiduje na najbliższy okres transferowy?

- To zainteresowanie było i trwa. Widzimy to chociażby przez fakt, jacy skauci trafiają na mecze domowe i wyjazdowe Jagiellonii, Jest ich coraz więcej i wiemy, kogo obserwują. To, co się nie zdarzyło zimą, z pewnością wydarzy się latem i za zainteresowaniem najprawdopodobniej pojawią się oferty. Liczymy się z tym, że mogą one dotyczyć Bartka Wdowika, Dominika Marczuka. Rui Nene też wzbudza zainteresowanie, podobnie jak Afimico Pululu. Sławek Abramowicz rozegranych minut ma niewiele, ale broni się swoim wiekiem i talentem. Są też Kuba Lewicki i Mati Skrzypczak. Naszym celem nie jest jednak wyprzedaż. Zabezpieczyliśmy większość składu na przyszły sezon. Nie stać nas na ekstrawagancję i szastanie pieniędzmi, ale finansowo nie jesteśmy też na musiku, czy z pistoletem przy głowie, żeby robić totalną wyprzedaż, by uratować klub.

Zawodnicy pewnie chętnie zechcą iść do klubu, który - jak Pan mówi - finansowo wychodzi na prostą, a do tego jest bardzo dobry pod względem sportowym. Czy to ułatwia wam negocjacje z piłkarzami?