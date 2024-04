Marek Wasiluk o pracy komentatora przy EURO 2024, kadrowiczach z Jagiellonii i szansach białostoczan na mistrzostwo Polski

- Lubię być przed mikrofonem i komentować mecze, a jeśli zostałem za to doceniony, to jest mi bardzo miło. Nie mogę jeszcze powiedzieć, przy których spotkaniach będę pracować, ale mają wśród nich być mecze Niemiec i Anglii - zaznacza Marek Wasiluk, były piłkarz m.in. Jagiellonii, Widzewa Łódź, Cracovii i Śląska Wrocław, który w barwach wrocławskiego klub sięgnął w 2012 roku po mistrzostwo Polski. Ma też w dorobku dwa wicemistrzostwa kraju (oba z Jagą) i dwa brązowe medale (raz z Jagą).

Marek Wasiluk: Romanczuk zasługuje na powołanie, Marczuk ma ogromną konkurencję na swojej pozycji

Im bliżej EURO 2024, tym bardziej gorąca będzie dyskusja, kto powinien znaleźć się w składzie reprezentacji Polski. W gronie kandydatów do kadry trenera Michała Probierza jest dwóch zawodników Żółto-Czerwonych - Taras Romanczuk i Dominik Marczuk. Czy Jagiellończycy mają szansę na wyjazd do Niemiec?

- Jagiellonia już dokonała czegoś wspaniałego, bo progres na przestrzeni roku jest ogromny. Ale rzeczywiście, szansa na tytuł jest duża. Zespół trenera Adriana Siemieńca wypracował swój styl, gra bardzo ładną dla oka, skuteczną piłkę i zasłużenie jest na szczycie tabeli - zauważa rodowity białostoczanin. - Miejsce w tabeli to jedno, a wypracowana przewaga to inny ważny aspekt. Odrobienie siedmiu czy ośmiu punków na przestrzeni pięciu kolejek to dla konkurentów naszej drużyny niezwykle ciężkie wyzwanie - dodaje.