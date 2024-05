Przewidywany skład Jagiellonii na mecz ze Stalą. Jarosław Kubicki może zatrzeć fatalne wspomnienia

Romanczuk musi pauzować w starciach ze Stalą i późniejszym z Koroną Kielce u siebie, bo zebrał już w tym sezonie 12 żółtych kartek. Wszystko wskazuje na to, że w podstawowym składzie zastąpi go Jarosław Kubicki lub Aurelien Nguiamba.

- Źle by to o mnie świadczyło, gdybym nie miał pomysłu na to, co teraz zrobić. Przez cały sezon przygotowujemy zawodników, aby pomogli nam w takich momentach, jak ten. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć kto i kiedy będzie potrzebny, dlatego chcemy i robimy wszystko, aby każdy był w możliwie najlepszej dyspozycji - mówi trener Adrian Siemieniec. - To nie jest tak, że mamy jedną opcję, ale mam gotowe rozwiązanie, naturalnie nie podam go teraz, ale ono siedzi w mojej głowie od dawna - dodaje.