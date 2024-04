Oceniamy Jagiellonię po meczu z Zagłębiem. Dublet Kristoffera Hansena, czyli spod wozu na wóz

Hansen najpierw znakomicie uderzył głową, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie Bartłomieja Wdowika, a potem idealnie przymierzył płasko po ziemi w kierunku dalszego słupka. W obu przypadkach nie dało się tego zrobić lepiej, a zawodnik ze Skandynawii był tym, który w Lubinie zrobił różnicę.

- Cieszę się z dubletu, zdobywanie bramek to zawsze miła sprawa, ale wygrana jest tu najistotniejsza. Co do goli, to rzadko strzelam głową, więc fajnie, że tym razem się udało. Drugie trafienie padło po uderzeniu z miejsca, w którym lubię się poruszać - ocenia w klubowych mediach Kristoffer Hansen.