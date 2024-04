"Jaaaagiellonio klubie mój. Pokaż dziś charakter swój" - nowa piosenka kibiców Jagi. To będzie stadionowy hit Żółto-Czerwonych!

To nie był spacerek, a mozolna walka przez 90 minut. Piłkarze Jagiellonii byli lepsi, mieli okazje do zdobycia kilku bramek, ale piłka nie chciała wpadać do siatki rywali. Bramkę Zagłębia odczarował Kristoffer Hansen, który strzelając dwa fantastyczne gole uspokoił drżące serca kibiców.

A fani Żółto-Czerwonych po raz kolejny dali popis fantastycznego dopingu. Na trybunach zaprezentowali nową piosenkę, która pomogła w odniesieniu bardzo ważnego zwycięstwa.

Nowa piosenka kibiców Jagiellonii

„Jaaaagiellonio klubie mój

Pokaż dziś charakter swój

Wiara siła wola walki w naaaas

Na mistrzooostwo przyszedł czas!

Naaaaajpiekniejsze barwy twe

Żółć i czerwień mieni się

W moim sercu tylko Jaga jest

Viva viva BKS!”

"W drugiej połowie lecimy z nową piosenką, którą śpiewamy bez przerwy przez około godzinę. Piłkarze pokonują rywala 2-1, co przyprawiło nam wiele radości" - piszą na swoim facebookowym profilu "Dzieci Białegostoku"