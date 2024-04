Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Jagiellonia 1:2. Zgodnie z planem, ale było trochę nerwów. 300 mecz Tarasa Romanczuka w ekstraklasie

Początek drugiej połowy należał do Zagłębia Lubin. Dwukrotnie groźnie uderzał Chodyna. Raz zablokował strzał Haliti, a raz jego uderzenie było niecelne. Żółto-Czerwoni przyczajeni czekali na swoja szansę. Z upływem czasu podopieczni trenera Adriana Siemieńca coraz częściej byli w posiadaniu piłki groźnie atakując. W 69 minucie Imaz zagrał do Hansena, ale jego strzał zablokował w ostatniej chwili Aleks Ławniczak. Pięć minut później białostoczanie wyprowadzili znakomitą kontrę. Nene zagrał do Pululu, który szpicą przepchnął piłkę do Hansena, a Norweg bardzo precyzyjnym strzałem przy słupku po raz drugi pokonał Sokratisa Dioudisa.

Piłkarze Jagiellonii i kibice odetchnęli. 2:0 na 15 minut przed końcem uspokoił sytuację. Jednak w 90 minucie białostoczanie nie ustrzegli się błędu. Po idealnym dośrodkowaniu do Juana Munoza nie zdążył doskoczyć do niego Wdowik i piłkarz Zagłębia strzałem z głowy pokonał Alomerovica.