Radomiak - Jagiellonia 0:2. Taras Romanczuk: Nikt z nas nie odstawiał nogi

- Kiedy Abramowicz wrzuca piłkę z autu trzeba uważać i trzymać rywali blisko. Radomiak zdobywał już bramki po autach. To była ich najgroźniejsza broń - zaznacza w rozmowie z klubowymi mediami Jagiellonii Taras Romanczuk. - To był ważny mecz w kontekście naszego miejsca w tabeli. Kilka razy zakotłowało się w naszej szesnastce, ale nikt z nas nie odstawiał nogi - dodaje.

Jagiellonia Białystok. Taras Romanczuk zasłużył na powołanie do kadry

Kapitan Jagiellonii rozegrał solidne zawody, tocząc powietrzne boje z rosłymi rywalami, ale błysnął też w ofensywie. To po jego zgraniu piłki białostoczan na prowadzenie wyprowadził po rzucie rożnym Mateusz Skrzypczak. Romanczuk w Radomiu potwierdził, że powołanie od selekcjonera Michała Probierza do reprezentacji narodowej na mecze barażowe o finały EURO 2024 było zaskakuje, ale jak najbardziej zasłużone.

- Wątpiłem w to, że jeszcze otrzymam powołanie, ale w tym tygodniu wiele się o tym mówiło, otrzymywałem sporo wiadomości z artykułami na temat moje powołania. Później trener Probierz zadzwonił i już uwierzyłem, że to się faktycznie dzieje - zaznacza Romanczuk.

Radomiak - Jagiellonia 0:2. Mateusz Skrzypczak: Trzeba wierzyć w to, co się mówi

Lepiej wyregulowany celownik miał Skrzypczak, celnie uderzając głową w 15. minucie spotkania. Ciekawostką jest to, że na czwartkowej konferencji prasowej pytaliśmy stopera Jagi, czy nie pora, żeby któryś z defensorów strzelił gola po stałym fragmencie gry. Jagiellończyk stwierdził, że liczy na trafienie i na zagranie na zero z tyłu. Okazało się, że były to prorocze słowa.

Mateusz Skrzypczak: Trzeba wierzyć w to, co się mówi jagiellonia.pl

- Tako powiedziałem i cieszę się, że to się spełniło. Widać, że trzeba wierzyć w to, co się mówi - zauważa Mateusz Skrzypczak.