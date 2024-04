Piłkarskie Orły. To już ostatnia szansa, by wygrać ranking w kwietniu. Kto ją wykorzysta?

Wydarzeniem w III lidze będzie derbowy mecz Olimpii Zambrów z ŁKS-em Łomża. Potyczki obu ekip zawsze mocno elektryzują zambrowskich i łomżyńskich kibiców. Tym razem dodatkowo dojdzie do starcia sąsiadów tabeli, mających taki sam dorobek - po 30 punktów. Za Olimpią przemawia autu własnego boiska, a beniaminek z Łomży w tym roku nie przegrał w III lidze żadnego spotkania. Emocji nie powinno zabraknąć.

ŁKS jedynej porażki doznał w rozgrywkach Regionalnego Pucharu Polski, ulegając u siebie 24 kwietnia Jagiellonii II Białystok 2:3. Rezerwy Żółto-Czerwonych jeszcze bardziej potrzebują wygranej w lidze, po ich przewaga nad strefą spadkową to tylko trzy oczka. Potyczka z Wartą Sieradz to okazja do odskoczenia od zagrożonych rejonów i przeskoczenia w klasyfikacji najbliższego przeciwnika.