IV liga. KS Wasilków - Wigry Suwałki, czyli szlagier nad szlagierami

Wigry są pod ścianą nie tylko dlatego, że zagrają na wyjeździe. Suwalczanie mają trzy punkty straty do lidera, więc ich zwycięstwo niczego jeszcze nie przesądzi, remis zmniejszy szanse Biało-Niebieskich, a porażka praktycznie pozbawi ich złudzeń co do wygrania IV ligi.

- Podchodzimy do tego meczu spokojnie, bez wariowania. Owszem, chcemy wygrać, stać nas na to i zrobimy wszystko, by tak się stało, ale my możemy zwyciężyć, a Wigry muszą i to u nich ciśnienie będzie zacznie większe - mówi najlepszy strzelec KS-u Wasilków Jan Pawłowski.