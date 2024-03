Jagiellonia Białystok. Ivan Runje: Uważam, że Jaga będzie mistrzem Polski. Wszystko jej sprzyja

33-letni Runje bronił barw Żółto-Czerwonych od lata 2016 roku, kiedy trafił do stolicy Podlasia z Omonii Nikozja. Jego statystyki w polskiej ekstraklasie to:

Ivan Runje: Chemia w szatni, zaufanie i trafione transfery

Co spowodowało, że Duma Podlasia w tym sezonie spisuje się tak rewelacyjnie?

- Przede wszystkim chemia w szatni na linii piłkarze - sztab szkoleniowy. Widać, że trener Adrian Siemieniec trafił do zawodników, a oni mu ufają. Do tego dochodzą bardzo dobre transfery. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie nabytki były trafione, a piłkarze, którzy przychodzą do Jagiellonii, bardzo szybko integrują się i wnoszą sporo do drużyny - przekonuje Chorwat.