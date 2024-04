Przed meczem Jagiellonia - Pogoń. Zatrzymać Grosika, to prawie jak zatrzymać Portowców Wojciech Konończuk

W Jagiellonii każdy kolejny mecz PKO Ekstraklasy jest nazywany finałem. Spotkanie z Pogonią Szczecin ma niezwykłą rangę nie tylko ze względu na to, że jest najbliższe. Na stadion przy ul. Słonecznej w Białymstoku przyjedzie ostatni z kontrkandydatów Żółto-Czerwonych do mistrzostwa Polski. Pokonanie Portowców byłoby nie tyle dużym krokiem, co potężnym skokiem Dumy Podlasia na drodze do tytułu.