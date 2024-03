Wnioski po meczu Jagiellonia - Śląsk (3:1). Jak dobrze jest otworzyć wynik

Rzeczywiście, Żółto-Czerwoni w tym roku dwukrotnie strzelali gola jako pierwsi i dwukrotnie wygrali po 3:1 (poprzednio w Łodzi z Widzewem), a kiedy to rywale zdobywali bramkę na 1:0, białostoczanie zwyciężyli tylko w Pucharze Polski z Koroną Kielce 2:1, a i to po dogrywce. W pozostałych trzech występach wywalczyli tylko punkt.

Wnioski po meczu Jagiellonii. Lewica zaczynała, prawica kończyła

Porzekadło mówi, że "nie wie lewica, co czyni prawica", co oznacza brak zrozumienia we wspólnych działaniach. Nie dotyczy to poczynań Jagiellonii w starciu ze Śląskiem, w którym oba skrzydła białostockiej drużyny bardzo dobrze ze sobą współpracowały. Wszystkie bramki padły po uderzeniach zawodników operujących na prawej stronie (dwa gole Dominika Marczuka i jeden Michala Sacka), po zagraniach z lewej strony, gdzie aktywni byli głównie Kristoffer Hansen i schodzący tam często Rui Nene.

W meczu ze Śląskiem bramki padały po zagraniach z lewej strony, gdzie operował m. in. Kristoffer Hansen jagiellonia.pl

Chwaląc ofensywę Jagi trzeba trzeba podkreślić dobrą grę defensywną. Goście oddali tylko trzy celne strzały (dwa na początku meczu z dystansu i dające honorowe trafienie uderzenie głową Piotra Samca-Talara) i nie kreowali sobie stuprocentowych sytuacji strzeleckich. Nawet w drugiej połowie, kiedy ekipa z Wrocławia była częściej przy piłce i atakowała, lepszy współczynnik goli oczekiwanych (xG) mieli piłkarze trenera Adriana Siemieńca.