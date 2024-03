Wnioski po meczu Górnik - Jagiellonia. Trzeba uszczelnić defensywę, a z przodu poprawić celowniki

Trudno się z nim nie zgodzić, bo Żółto-Czerwoni mieli znakomitą okazję na objęcie prowadzenia, zmarnowaną przez Jesusa Imaza, a potem trafił Górnik i nastawił się na kontry. Strzelił z nich jeszcze jednego gola, a mógł pokusić się o kolejne trafienia. Jagiellonii tylko raz w tym roku udało się w PKO Ekstraklasie zdobyć bramkę przed rywalami i skończyło się to jedynym zwycięstwem - 3:1 w Łodzi z Widzewem.

- Różnica na dzień dzisiejszy jest taka w porównaniu do jesieni, że nie otwieramy wyniku. Gdy robi to rywal, scenariusz układa się po myśli przeciwnika - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej w Zabrzu po porażce 1:2 z Górnikiem trener Adrian Siemieniec.

Wnioski po meczu Jagiellonii. Kan Caliskaner: Musimy temu zapobiegać

- Musimy zdawać sobie sprawę, że odpowiedzialność za piłkę spoczywa na naszych barkach nie tylko w momencie jej posiadania, ale także w chwili, kiedy ją tracimy. Musimy zawsze mieć na uwadze to, który piłkarz drużyny przeciwnej może nam piłkę zabrać. Trzeba temu zapobiegać - zauważa w klubowych mediach Kaan Caliskaner , który w starciu z Górnikiem strzelił swego pierwszego gola w białostockim zespole.

Wnioski po meczu Jagiellonii. Strzelają dużo, ale niecelnie

Poprawa gry defensywnej wydaje się być priorytetem Żółto-Czerwonych. Ciężko się gra, kiedy z góry można zakładać, że tak czy inaczej straci się bramkę, wiec tak naprawdę już przed meczem jest 0:1. Jagiellonia prezentuje atrakcyjny, ofensywny styl gry, a to wiąże się z ryzykiem utraty piłki. Tyle, że od przechwytu przez przeciwnika do gola zawsze jest mniej lub więcej czasu i wypada popracować nad asekuracją.

Gra ofensywna to największy atut Jagiellonii, która mając na koncie 51 trafień jest pod tym względem bezkonkurencyjna w lidze. Rywale trafiają w 2024 roku w każdym meczu, ale to samo czyni też Jaga. Problemem są rozregulowane celowniki białostoczan. Biorąc pod uwagę mecze z Lechem, Ruchem i Górnikiem, przewaga drużyny trenera Siemieńca w liczbie oddanych strzałów jest przytłaczająca - 51:25, ale już w uderzeniach celnych jest remis 11:11, a w golach Podlasianie są na minusie - 3:5.

Cena za dogrywki była wysoka

Obawy co do meczu w Zabrzu budziła rozegrana w meczu Pucharu Polski dogrywka z Koroną Kielce i krótki okres czasu na regenerację sił. Wydaje się, że cena za 120 minut walki była wysoka. Co prawda Żółto-Czerwoni zdołali z Górnikiem zdobyć bramę na 1:2, ale potem zabrakło im sił na wyrównanie.