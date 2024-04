Klasa okręgowa. Duża niespodzianka na boisku liderującej Turośnianki (zdjęcia). Orzeł lepszy od Sokoła. Wojciech Konończuk

Do dużej niespodzianki doszło w 22. serii spotkań klasy okręgowej. Liderująca Turośnianka tylko zremisowała u siebie 2:2 z zajmującym odległe miejsce w tabeli GKS-em Stawiski. Wykorzystał to Orzeł Kolno, który w meczu na szczycie wygrał 3:0 z Sokołem 1946 Sokółka i zbliżył się do rywali z Turośni Kościelnej na trzy punkty.