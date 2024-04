Klasa okręgowa. Turośnianka pokazała moc i efektownie pokonała Spartę Augustów. Orzeł znów przegrał na wyjeździe

Mecz w Augustowie zaczął się dla lidera źle, bo już w 2. minucie Kacper Grycan wyprowadził Sparta na prowadzenie. Strzelec gola miał potem wielkiego pecha, bo został przypadkowo uderzony piłką w głowę i trafił do szpitala. Turośnianka w pierwszej połowie nie potrafiła złamać defensywy rywali, ale tuż po przerwie z rzutu karnego wyrównał Karol Mackiewicz i dało to początek lawinie goli przyjezdnych. Skończyło się triumfem 5:1.

- Rozegraliśmy dobry mecz, a wynik jest odzwierciedleniem tego, co działo się na boisku. Co prawda już na początku w niefortunnych okolicznościach straciliśmy gola, ale cały czas robiliśmy swoje i skończyło się kolejnym zwycięstwem, zbliżającym nas do celu, którym jest czwarta liga - komentuje trener zespołu z Turośni Kościelnej Marcin Banicki.