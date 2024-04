III liga piłkarska. ŁKS Łomża nie zatrzymuje się. Biało-czerwoni pokonali GKS Bełchatów 3:0. Porażki Olimpii Zambrów i Jagiellonii II

Wspaniale spisują się na wiosnę piłkarze ŁKS-u Łomża. W kolejnym meczu zagrali na szóstkę pokonując u siebie w hitowym starciu GKS Bełchatów 3:0. Mecz obejrzało na żywo z trybun stadionu przy ul. Zjazd w Łomży 1257 kibiców! Bramki dla podopiecznych trenera Marcina Płuski zdobyli: Adrian Bielka, Hubert Antkowiak i w doliczonym czasie Alex Protaziuk.

- Był to trudny mecz, mimo że wynik jest wysoki - mówił na pomeczowej konferencji trener ŁKs-u Marcin Płuska. - GKS Bełchatów dysponuje jakościowymi piłkarzami, ale my tez mamy takich zawodników. Wyszliśmy na boisko mocno zdeterminowani. Pierwsze 10 minut to nasza zdecydowana przewaga udokumentowana bramka. Po zdobyciu gola, za bardzo cofnęliśmy się, byliśmy pasywni w naszych poczynaniach. Bełchatów kilkakrotnie zagroził naszej bramce, ale my tez mieliśmy swoje szanse. Druga połowa była zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Wróciliśmy do realizowania swoich założeń, zespół był agresywny i udokumentował swoją przewagę kolejnymi golami. Cieszymy się z wygranej. Było święto na trybunach i na boisku. Dziękuje piłkarzom i kibicom za doping - dodał szkolenioiwec ŁKS-u