Reprezentacja Polski. Powołania. Dwa nazwiska z Jagiellonii: Dominik Marczuk i Taras Romanczuk w kręgu zainteresowania Michała Probierza

Obu piłkarzy Jagiellonii Tarasa Romanczuk i Dominika Marczuka selekcjoner Michał Probierz oglądał na żywo z trybun Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej podczas meczu Jagiellonii ze Śląskiem Wrocław. Żółto-Czerwoni wygrali 3:1. Obaj piłkarze wypadli więcej niż bardzo dobrze. Marczuk strzelił dwa gole, a kapitan Romanczuk rządził jak za najlepszych lat w środku boiska.

Jako pierwszy o tym, że nazwisko Romanczuka może znaleźć się w notesie Michała Probierza poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

- Dochodzą mnie słuchy, że w kadrze może znaleźć się Taras Romanczuk. Czy to ewentualne powołanie może zaskakiwać? Patrząc na to, jak wygląda w Jagiellonii, to niekoniecznie mnie to będzie szokowało - poinformował Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl. - Romanczuk ma doświadczenie i pewność. Umie czytać grę, szybko myśli, jest dobry przy stałych fragmentach gry. Takiego piłkarza jak on szybko nie znajdziemy na pozycję nr 6. On jest w formie. Absolutnie zgadzam się z tym powołaniem - dodał gość kanału meczyki.pl były prezes PZPN Zbigniew Boniek.