Kibice poprowadzili Jagiellonię do zwycięstwa i powrotu na fotel lidera ekstraklasy (zdjęcia)

To był koncert gry podopiecznych trenera Adriana Siemieńca. W pierwszej połowie rozbili wręcz lidera ekstraklasy Śląsk Wrocław strzelając mu trzy gole i strącając go z tronu. Dwa razy do siatki bramki Śląska trafił Dominika Marczuk, a raz Michal Sacek. Wrocławianie zdołali odpowiedzieć tylko jedną bramką, strzeloną po przerwie przez Piotra Samca-Talara.