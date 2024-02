Kibice na meczu Jagiellonia - Ruch Chorzów. Fani Żółto-Czerwonych pomogli Jadze uratować punkt

To był bardzo trudny mecz dla Jagiellonii Białystok. Żółto-Czerwoni nie mogli złapać swojego rytmu. Ruch doskonale bronił się, a jak miał szansę to próbował atakować. I po jednym z takich ataków Daniel Szczepan w 41 minucie popisał się wspaniałym uderzeniem nie dając szans Zlatanowi Alomerovicowi. Jagiellonia do ostatniej minuty doliczonego czasu gry walczyła o remis. I udało się. Po rzucie rożnym w 97 minucie gry Jesus Imaz ku wielkiej uciesze kibiców doprowadził do remisu 1:1.