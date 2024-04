Kibice na meczu Jagiellonia - Cracovia. Padł rekord frekwencji

- Czujemy, że wraca moda na Jagiellonię. Rok temu obejmując pierwszy zespół mówiłem, że chciałbym przywrócić modę na ten zespół w Białymstoku. Pracowało na to mnóstwo osób, cały klub, sztab, zawodnicy, wszyscy. To nasz wspólny projekt i ta społeczność jest duża i chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, że ta miłość i przywiązanie do klubu wraca - mówił na konferencji prasowej trener Jagi Adrian Siemieniec.