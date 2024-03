Mieszkanie dla absolwenta. Pierwszych 120 lokali przyznanych. Miasto szykuje się do budowy kolejnych trzech bloków

Mieszkanie dla absolwenta. Chętnych więcej niż miejsc

Zasady programu były na bieżąco dostosowywane do realiów. Została obniżona średnia ocen wymagana do zakwalifikowania do programu – z 4,75 do 4,5. Przedłużono też termin nadsyłania wniosków – do 15 marca. A kilka dni temu radni miejscy zdecydowali, że zamiast planowanych 93 lokali na potrzeby programu przeznaczonych zostanie 120 lokali mieszkalnych.