Życzenia wielkanocne SMS - krótkie, religijne, piękne, oficjalne, rodzinne, śmieszne. Gotowe do wysłania życzenia na Wielkanoc

Życzenia na Wielkanoc SMS 2024. Zobacz najpiękniejsze życzenia wielkanocne gotowe do wysłania

Dwie lufeczki do koszyczka,

plus do tego zapalniczka,

albo poświęć cały worek

żeby z rana był humorek.

Niech w Twym sercu Bóg zagości,

dobrze jest mieć znajomości

więc w niedzielę przez dzień cały

z kolesiami pij browary.

A tradycję tą mokrutką

zastąp lepiej dobrą wódką

jedna noc jest w roku Wielka,

towarzyszy Ci butelka.

taki biblia tekst zawiera,

byś się w święta sponiewierał

co Ci będę w głowie mącić

dzień święty należy święcić.