Uczniowie szkół i placówek branżowych otrzymają stypendia. Do podlaskich placówek trafi łącznie 17,3 mln zł

Stypendia przyznawane będą przez Zarząd Województwa Podlaskiego za osiągnięcia edukacyjne. W naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe z województwa podlaskiego. To:

– Chcemy w was inwestować i to już się dzieje. Wierzę w wasze ambicje, wierzę w was wszystkich, wiem, że jesteście ambitni, że jesteście kreatywni, po prostu to pokażcie – apelował do uczniów Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, który pojawił się Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, by opowiedzieć młodzieży i ruszającym w czerwcu naborze.