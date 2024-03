W Białymstoku odbyło się Podlaskie Forum Młodych. Dla młodzieży zagrał Kwiat Jabłoni

W czwartek (14 marca) w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się Podlaskie Forum Młodych. To wydarzenie skierowane do młodych mieszkańców województwa - uczniów szkół średnich i studentów. Podczas jego drugiej odsłony w programie znalazły się spotkania i wykłady, m.in. na temat działalności młodzieży z regionu, nowoczesnych technologii, zdrowia psychicznego oraz mody rozumianej w kontekście wizerunku i wyrażania swojej tożsamości.

–Cieszę się, że tak licznie tu przybyliście. Choć żyjemy w trochę innych światach, to właśnie spotkania takie jak to mają sprawić, że mur pomiędzy nami zostanie przełamany, a zamiast niego powstaną mosty. Myślę, że dzięki temu nasz region będzie jeszcze wspanialszy - zwrócił się do młodzieży marszałek Artur Kosicki.