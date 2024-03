Dzień Sołtysa w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tak obchodzono święto liderów społeczności wiejskich w Białymstoku

– Za pośrednictwem tego wydarzenia, chcemy was uhonorować i podziękować wam za to, co robicie dla polskiej i podlaskiej wsi. Macie pomysły, energię i zaangażowanie - to, czego wieś oczekuje od swoich liderów - zwrócił się do zebranych w gmachu przy Odeskiej Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego.