"Na to skarżą się białostoczanie". Kandydaci KKW Trzecia Droga do rady miasta i podlaskiego sejmiku przedstawili rozwiązania

Więcej nocnych kursów autobusów miejskich. Więcej połączeń osiedli Leśna Dolina, Zielone Wzgórza i Słoneczny Stok z resztą miasta. Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 50, by oderwać młodzież od telefonów i aktywizować seniorów. Powstanie bezpiecznego przejścia z os. Piasta na Pieczurki, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Dojlid na obwodnice oraz walka ze smogiem pod hasłem: "Zero kopciuchów do końca kadencji".