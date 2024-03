Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na radnych powiatowych podsumowali inwestycje drogowe i zapowiedzieli kolejne

Starosta powiatu białostockiego Jan Perkowski prezentował co udało się zrealizować samorządowi podczas mijającej kadencji.

Udało się nam przebudować ponad 120 km dróg. Pozyskaliśmy na to 130 mln zł z rządowego funduszu rozwoju dróg. Inwestycje w powiecie białostockim w tej kadencji, to kwota 570 mln zł. Udało się nam dużo, ale nie mówimy stop. Potrzebujemy jeszcze jednej kadencji, aby powiat białostocki się zmienił. Posiadamy do przebudowy prawie 482 km z 1100 km dróg. Do wzmocnienia nawierzchni jest ok. 126 km. Mamy dosyć dużo potrzeb - podkreślił starosta powiatu białostockiego.