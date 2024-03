Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z ŁKS-em Łódź. Czy zagra Taras Romanczuk?

Przewidywany skład Jagiellonii. Kapitan odczuł faul Wailiczyka

Romanczuk zaliczył kwadrans w dającym Polsce awans do finałów EURO 2024 meczu z Walią, ale okupił to kontuzją. W końcówce dogrywki został brutalnie sfaulowany przez Chrisa Mephama. Walijczyk zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, ale kapitan Jagi schodził z boiska w Cardiff utykając, a do Białegostoku wrócił z bólem nogi.

Trzeba też brać poprawkę na to, że pomocnik Dumy Podlasia ma na koncie 11 "żółtek" i jeśli zostanie ukarany w starciu z ŁKS-em, to czeka go pauza w niezwykle ważnej i prestiżowej potyczce z Legią w Warszawie. Czy zatem sztab szkoleniowy Jagi będzie ryzykował? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo Romanczuk to twardziel i jeśli tylko nie będzie zakazu ze strony służb medycznych, to zagra z łodzianami.