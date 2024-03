Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź. Trener Adrian Siemieniec: Nie przemawia przez nas strach

Rzeczywiście, ŁKS wydawał się być na straconej pozycji w kontekście walki o pozostanie w PKO Ekstraklasie, ale ostatnio w łodzian wstąpił nowy duch. W trzech meczach "czerwona latarnia" ligowej tabeli wywalczyła siedem punktów i chociaż sytuacja nadal jest trudna, to już niekoniecznie beznadziejna.

- Rywale na pewno nie poddadzą się, ale dla nas najważniejsze jest to, co się dzieje w naszych głowach i nasze ambicje, nasze cele. Musimy skupić się na swojej mentalności i organizacji gry - przekonuje trener Adrian Siemieniec. - Każdego przeciwnika musimy szanować i tak też do tego podchodzimy, ale nie przemawia przez nas strach. Nie chcemy się nikogo bać, a szacunek nie ma nic wspólnego ze strachem - deklaruje.