Ściąga kibica. Jagiellonia - ŁKS Łódź to mecz o punkty i prezent dla kibiców

- Chcemy sprawiać prezenty naszym kibicom co tydzień, a nie tylko na Święta Wielkanocne - deklaruje pomocnik Jagiellonii Rui Nene. - Jestem pod wrażeniem tego, jaką atmosferę fani stwarzają na naszym stadionie. Dopingują nas zawsze od pierwszej do ostatniej minuty, niezależnie od wyniku meczu. Mają duży wkład w to, w którym miejscu teraz jesteśmy - dodaje Portugalczyk.