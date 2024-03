IV liga. Faworyci pokazali moc. Wigry Suwałki strzeliły 11 goli, a KS Wasilków - sześć

Orlęta wiosną wygrały dwa wcześniejsze spotkania, ale w Suwałkach nie miały nic do powiedzenia. Już w 3. minucie Kacper Głowicki otworzył wynik pięknym uderzeniem pod poprzeczkę zza pola karnego, co uruchomiło lawinę trafień gospodarzy. Suwalczanie raz po raz finalizowali akcje golami i skończyło się efektownym triumfem 11:1.

IV liga. Popis Jana Pawłowskiego

Postawa Biało-Niebieskich robi duże wrażenie, ale w tabeli wciąż wyżej od nich jest KS Wasilków. Mecz lidera z Promieniem miał inny przebieg niż w Suwałkach, bo do 50. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Potem kibice zobaczyli teatr jednego aktora. Kapitan gospodarzy Jan Pawłowski dołożył pięć trafień do bogatego dorobku i szybko zbliża się do imponującej liczby 50 goli w sezonie.