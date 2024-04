IV liga: Warmia - Wigry 2:1, Ruch - KS Wasilków 1:1. W Polsce jest już tylko jeden czwartoligowiec bez porażki

W Grajewie frekwencja na trybunach, kibicowska oprawa z obu stron, godne były wyższej ligi, a na boisku trwała zacięta walka, w której Warmia nie ustępowała faworyzowanym Wigrom. Do przerwy pod obiema bramkami nie działo się zbyt wiele, za to po zmianie stron obie drużyny coraz więcej sił rzucały do ataku.