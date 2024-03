IV liga. Pora na inaugurację! KS Wasilków, czy Wigry Suwałki? A może włączy się ktoś jeszcze?

- Trzymamy nogę na pedale gazu i wkrótce go przyciśniemy. Wygramy czwartą ligę, zdobędziemy Puchar Polski na szczeblu okręgowym i będziemy wdzięczni, jeżeli do realizacji tych zamierzeń dopingować nas będą kibice – mówił na prezentacji zespołu zawodnik i dyrektor sportowy Wigier Maciej Makuszewski.

Bardzo zdeterminowane do awansu są Wigry. Działacze, piłkarze i kibice zgodnie podkreślają, że miejsce Biało-Niebieskich na pewno nie jest w IV lidze, tylko znacznie wyżej. W awansie mają pomóc wzmocnienia. Zimą do suwalskiej ekipy przyszli:

Marzenia suwalczan może przekreślić lider z Wasilkowa, do którego zimą dołączył doświadczony bramkarz Hubert Gostomski, a także Kacper Skibko i Patryk Koncewicz. Jeśli fantastyczną formę strzelecką zdoła utrzymać jego kapitan Jan Pawłowski, a jego koledzy nadal będą grali tak skutecznie w defensywie (tylko 16 straconych goli, dziewięć czystych kont), to Wigry czeka trudna walka o awans.

- Nie napinamy się szczególnie na awans, ale - oczywiście - nie zamierzamy też niczego odpuszczać. Nasze podejście będzie takie samo, jak jesienią, czyli liczy się tylko najbliższy mecz i będziemy chcieli go wygrać. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi - mówi trener wasilkowian Michał Hryszko .

IV liga. Jeśli Ruch zrobi u siebie twierdzę, to...

Nie można przekreślać szans Ruchu Wysokie Mazowieckie, który ma co prawda siedem oczek straty do lidera, ale aż 12 z 17 wiosennych spotkań rozegra u siebie, podejmując m. in. zarówno KS Wasilków, jak i Wigry. Jeśli drużyna trenera Kamila Jackiewicza zbuduje u siebie twierdzę, to włączy się do walki o III ligę.