Ściąga kibica. Jagiellonia - Śląsk Wrocław, czyli bój o fotel lidera PKO Ekstraklasy. Startują piłkarskie ligi regionalne

Śląsk Wrocław i Jagiellonia słabo rozpoczęły 2024 rok, solidarnie zdobywając w czterech spotkaniach tylko po cztery punkty. Mimo to ekipy ze stolic Dolnego Śląska i Podlasia utrzymują się na dwóch czołowych miejscach w tabeli, ale grupa pościgowa jest coraz bliżej. O ile gościom z Wrocławia do pozostania na szczycie wystarczy w Białymstoku remis, to Jagiellończycy, by wrócić na fortel lidera, muszą zwyciężyć.

Żółto-Czerwoni nie wygrali trzecioligowych spotkań z rzędu, na co złożyły się:

porażka 1:2 z Lechem Poznań 1:2 (dom)

remis 1:1 z Ruchem Chorzów (dom)

porażka 1:2 z Górnikiem Zabrze (wyjazd).

Główną słabością białostockiego zespołu w tych potyczkach był brak skuteczności.