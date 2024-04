IV liga. Lider kontra czerwona latarnia, ważny mecz w Dąbrowie Białostockiej

Z punkty widzenia atrakcyjności rozgrywek dobrze, że Cresovia nie poddała się i walczy o uniknięcie degradacji do okręgówki. Przy obecnym układzie tabeli III ligi, w której wszystkie zespoły z naszego regionu są nad kreską, bezpośrednio spada tylko jeden zespół. Strata siemiatyczan do Grabówki to sześć punktów, a to da się odrobić. Trudno jednak przypuszczać, by siemiatyczanie w pościg ruszyli na boisku lidera, który u siebie ma rewelacyjny bilans: 12 spotkań i 12 zwycięstw.