Przegląd prasy (30.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pani Janina prawie dwa lata mieszka na budowie. Miała dostać od PKP mieszkanie zamienne”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pani Janina prawie dwa lata mieszka na budowie. Miała dostać od PKP mieszkanie zamienne Pełno błota, rozkopy i zaawansowane prace budowlane - tak wygląda teren wokół domu 84-letniej Janiny Nos. PKP, które przebudowują teren przy torach w Łapach, obiecały mieszkanie zamienne. Choć propozycje takich lokali faktycznie przedstawiły, kobieta nie zgadza się na nie, bo - według niej - nie spełniają warunków.

📢 Najlepsze wielkanocne MEMY czyli niezłe jaja. Dawka dobrego humoru z Internetu, sprawdź z czego śmiejemy się na Wielkanoc. Odpinamy wrotki! Oni nie nie znają świętości! W sieci pełno jest śmiesznych obrazków i MEMów dotyczących wielu kwestii. Jak się okazuje kreatywni internauci nie oszczędzili nawet Świąt Wielkanocnych i wyprodukowali sporo zabawnych obrazków dotyczących tego ważnego dla chrześcijan święta. Zobacz najlepsze MEMY wielkanocne!

📢 Co włożyć do koszyczka ze święconką? Poznaj symbolikę pokarmów w Wielką Sobotę. Wielkanocny koszyczek – tego nie może zabraknąć Święconka (w niektórych miejscach Polski nazywana święcone) to pokarmy, które w Wielką Sobotę zanosimy w koszyczku wielkanocnym do kościoła. Święcenie pokarmów odbywa się dzień przed Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Święconki nie wolno podjadać ani wyjmować z koszyczka przed wielkanocnym śniadaniem. Od pokarmów tych rozpoczynamy pierwszy niedzielny posiłek. Tradycja ta jest mocno zakorzeniona w naszej kulturze, dlatego warto wiedzieć, co symbolizują: baranek, jajka, sól i pieprz oraz chleb – nieodłączne elementy święconki.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb księdza kanonika Józefa Zubowskiego. Uroczystości pogrzebowe w Dobrzyniewie Kościelnym. Kapłan przeżył 91 lat 22 marca 2024 roku zmarł ks. kan. Józef Zubowski. Msza święta i uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek (25.03) w parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Dobrzyniewie, gdzie duchowny był proboszczem przez 26 lat.

📢 Życzenia Wielkanocne 2024. Piękne, śmieszne, ale i poważne. Idealne życzenia SMS. Sprawdź najlepsze wierszyki na Wielkanoc Życzenia na Wielkanoc to nieodłączna część wyjątkowego, wiosennego święta. Życzenia przybierają rozmaite formy, najczęściej są to krótkie, nieskomplikowane formy słowne. Niezwykle popularne wierszowane są życzenia, które możemy wysłać w formie SMS-a czy za pośrednictwem komunikatorów. Zebraliśmy najciekawsze życzenia Wielkanocne aby Was zainspirować albo wyręczyć. Sprawdź! 📢 O której zamknął sklepy spożywcze w Wielką Sobotę w Białymstoku? Do której będą otwarte: Biedronka, Lidl, Społem, Arhelan i inne sieciówki Okres przedświąteczny to gorący czas w branży handlowej. W święta Wielkanocy dotyczy to zwłaszcza sklepów spożywczych, które przeżywają oblężenie. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w dni świąteczne sklepy są zamknięte. W Wielką Sobotę są one otwarte, jednak należy pamiętać, że nie w pełnym wymiarze. Sprawdźcie, do której zrobicie zakupy w Wielka Sobotę.

📢 Mieszkanie dla absolwenta. Pierwszych 120 lokali przyznanych. Miasto szykuje się do budowy kolejnych trzech bloków W ramach miejskiego programu „Mieszkanie dla absolwenta” lokale w nowo budowanym bloku przy ul. Depowej/Bema otrzyma 120 studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy spełnili wymagania projektu. Budynek ma być oddany do użytkowania do końca tegorocznych wakacji. Miasto przygotowuje się do kontynuacji programu – jest już pozwolenie na budowę kolejnych trzech bloków z 612 mieszkaniami. 📢 Kandydaci Lewicy chcą, by komunikacja miejska w Białymstoku była bardziej przyjazna dla mieszkańców Kandydat na prezydenta Białegostoku Andrzej Aleksiejczuk i kandydaci na radnych Nowej Lewicy maja kilka pomysłów na poprawę funkcjonowania Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Mówili o nich podczas piątkowej (29.03) konferencji przy centrum przesiadkowym w centrum Białegostoku.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Zabójcze dla wątroby. Odstaw to, a wkrótce poczujesz się lepiej. Hepatolog poleca najlepsze produkty do jedzenia na regenerację wątroby Problemy z wątrobą? Objawy to niestrawność i uczucie przepełnienia. Narząd obciążony przez nadmiar jedzenia, w tym tłuszczu i alkoholu, leki i wszechobecne zanieczyszczenia może dawać o sobie znać. Jak ulżyć wątrobie? Przede wszystkim odstawić produkty, które wskazuje hepatolog. Zobacz też, co specjalista chorób wątroby poleca do jedzenia.

📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z ŁKS-em Łódź. Czy zagra Taras Romanczuk? Sytuacja kadrowa Jagiellonii Białystok przed domowym meczem 26. kolejki z ŁKS-em Łódź jest niezła. Z wyjątkiem kontuzjowanego od dłuższego czasu Bojana Nasticia nikt nie narzeka na urazy i nie musi pauzować za kartki. Jedynym, ale za to poważnym znakiem zapytania jest to, czy do gry gotowy będzie kapitan Żółto-Czerwonych Taras Romanczuk. 📢 Niespokojnie na granicy polsko - białoruskiej. W stronę polskich służb poleciały kamienie i płonące pochodnie 356 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko - białoruskiej to bilans ostatnich dwóch dni w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Zatrzymano również kolejnych przemytników ludzi, którzy mieli przewieść migrantów przez terytorium naszego kraju.

📢 Sport. Michał Probierz i Taras Romanczuk z gratulacjami od prezydenta Białegostoku Reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała po barażach do finałów mistrzostw Europy, które w czerwcu zostaną przeprowadzone w Niemczech. Selekcjoner naszej kadry Michał Probierz i kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk spotkali się z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim.

📢 Nowe wyceny piłkarzy reprezentacji Polski. Lider na ponad 100 mln. A Robert Lewandowski? Gorzej od rezerwowego bramkarza Poznaliśmy nowe wyceny piłkarzy reprezentacji Polski przygotowane przez Transfermarkt. Robert Lewandowski wypadł poza pierwszą piątkę rankingu. Kapitana i gwiazdę FC Barcelony właśnie wyprzedził rezerwowy bramkarz. Lider pozostaje ten sam. To boczny obrońca Matty Cash, którego wartość w przeliczeniu na złotówki oszacowano na ponad 107 mln złotych.

📢 Wielkanoc na Podlasiu 2024 - memy. Tak Podlasianie obchodzą święta wielkanocne Wielkanoc 2024 to okres radości i odpoczynku od pracy. To również czas zabawy i świętowania. Najdobitniej dają temu wyraz internauci, którzy przygotowują setki wielkanocnych memów, szczególnie o Wielkanocy na Podlasiu. Zobaczcie najciekawsze memy, które znaleźliśmy w czeluściach Internetu. 📢 Najlepiej wyceniani piłkarze PKO Ekstraklasy. Na szczycie przyszła gwiazda Tottenhamu i bramkarz Rakowa. Brak zawodników Legii w czołówce Ogłoszono najnowsze, czyli zaktualizowane wyceny piłkarzy PKO Ekstraklasy dokonane przez szanowany w tym względzie Transfermarkt. Kto jest na szczycie? Otóż 17-latek, przyszła gwiazda angielskiego Tottenhamu, przebywająca u nas na wypożyczeniu. Na podium załapali się także zawodnicy Rakowa Częstochowa oraz Lecha Poznań. Poznajcie czołówkę rankingu.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 29.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Najlepsze gry science fiction w kosmosie według fanów – nasi czytelnicy wskazali ulubione tytuły. Zgadzacie się z tą listą? Gry zdecydowanie pozwalają wykraczać poza dzisiejsze możliwości i są ucieczką od rzeczywistości. Duża część z nich umiejscowiona jest w kosmosie, ukazując określone wizje przyszłości deweloperów. Zapytaliśmy naszych czytelników, które gry umiejscowione w kosmosie są według nich najlepsze. Czy te wybory zaskakują? Sprawdźcie sami. 📢 Podlaskie służby zatrzymały ponad 300 ton nielegalnych odpadów. Śmieci jechały do nas z Litwy, Łotwy i Estonii! Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Białymstoku zatrzymali ponad 300 ton nielegalnych odpadów. Trzynaście ciężarówek przewożących z Litwy, Łotwy i Estonii do Polski zmieszane odpady opakowań, tekstyliów i obuwia zatrzymano w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach.

📢 Wybory samorządowe 2024. Marek Nazarko, kandydat na burmistrza Michałowa bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na poranny.pl i wspolczesna.pl prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marek Nazarko, kandydat na burmistrza Michałowa w nadchodzących wyborach. 📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Seanse, imprezy klubowe, a może sportowe emocje? Propozycji na spędzenie długiego świątecznego weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku. 📢 Czy mieszkańcy województwa podlaskiego chcą lotniska? Sprawdźmy – podlaskielotnisko.pl Kiedy spojrzy się na mapę Polski, pod kątem startów i lądowań samolotów oraz niezbędnej do tego infrastruktury, województwo podlaskie i Białystok to niestety, od lat biała plama. A przecież nie musi tak być. Jest szansa, aby tę niekorzystną dla regionu sytuację zmienić.

📢 Wybory samorządowe 2024. Norbert Piotr Jadczuk, kandydat na wójta gminy Nurzec-Stacja, bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na poranny.pl i wspolczesna.pl prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Norbert Piotr Jadczuk, kandydat na wójta gminy Nurzec-Stacja w nadchodzących wyborach. 📢 Zmarł Profesor Jerzy Niemiec. Były prorektor Uniwersytetu w Białymstoku miał 95 lat W środę (27 marca) w wieku 95 lat zmarł prof. dr hab. Jerzy Jan Niemiec. Pedagog przed laty był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego do spraw Filii w Białymstoku i prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku. 📢 Białystok. Miasto odremontowało zabytkową kamienicę i odkrytą w czasie robót polichromię Prawie 6,4 mln zł kosztował remont zabytkowej kamienicy przy ul. Waryńskiego 7 w Białymstoku. W gruntownie odnowionym budynku przygotowano 10 lokali na wynajem, z których za kilka miesięcy będą mogli skorzystać miejscowi przedsiębiorcy.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci Konfederacji przedstawili swoje propozycje zmian w białostockiej komunikacji W czwartek 28 marca kandydaci KWW Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach samorządowych zaprezentowali swoje pomysły na usprawnienie komunikacji w Białymstoku. Wśród propozycji znalazło się m.in. rozwój turystyki motocyklowej, wpuszczenie motocyklistów na buspasy, zamontowanie sekundników odmierzających czas do zmiany światła na skrzyżowaniach, czy utworzenie większej ilości parkingów. 📢 Pogoda na Wielkanoc 2024. Jaka będzie pogoda w święta w Białymstoku i w Podlaskiem? Mamy szczegółową prognozę Udane święta zależą też od pogody. Jaka pogoda na Wielkanoc 2024 zapowiada się w Podlaskiem i w Białymstoku? Możecie być zaskoczeni. Zobaczcie szczegóły w galerii. 📢 "Na to skarżą się białostoczanie". Kandydaci KKW Trzecia Droga do rady miasta i podlaskiego sejmiku przedstawili rozwiązania Przeprowadziliśmy setki rozmów z mieszkańcami i poznaliśmy najbardziej palące problemy naszych lokalnych społeczności - mówili białostoccy kandydaci KKW Trzecia Droga do rady miasta i Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na czwartkowej (28.03) konferencji prasowej przedstawili listę bolączek białostoczan i swoje propozycje na ich rozwiązanie.

📢 Uczniowie szkół i placówek branżowych otrzymają stypendia. Do podlaskich placówek trafi łącznie 17,3 mln zł Już niedługo uczniowie szkół i placówek branżowych działających w województwie podlaskim będą mieli szasnę zdobyć stypendium o wysokości 6 tys. zł. Nabór rusza w czerwcu. 📢 Msza Krzyżma w Archikatedrze Białostockiej. 260 kapłanów odnowiło swoje przyrzeczenia z dnia święceń 260 kapłanów posługującymi na terenie Archidiecezji Białostockiej, odnowiło swoje przyrzeczenia z dnia święceń. Metropolita poświęcił także olej Krzyżma św., olej chorych i katechumenów w Archikatedrze Białostockiej.

📢 Wybory samorządowe 2024. Henryk Dębowski deklaruje, że gdy zostanie wybrany wybuduje nowoczesne schronisko dla zwierząt Odpowiednia opieka nad zwierzętami w Białymstoku była tematem konferencji zorganizowanej 28 marca przez kandydatów PiS startujących w zbliżających się wyborach samorządowych. Kandydat na prezydenta Henryk Dębowski zadeklarował, że gdy zostanie wybrany wybuduje w Białymstoku nowoczesne schronisko dla zwierząt.

📢 Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź. Trener Adrian Siemieniec: Nie przemawia przez nas strach Teoretycznie dla Jagiellonii nie powinno być w rundzie wiosennej łatwiejszego meczu, bo lider PKO Ekstraklasy z Białegostoku podejmie ostatni w tabeli ŁKS Łódź. W praktyce Żółto-Czerwonych może czekać trudna przeprawa. - Tam jest grupa ambitnych ludzi z ambitnym trenerem i do końca będą walczyć o swoje - mówi trener Jagi Adrian Siemieniec. 📢 Wybory samorządowe 2024. Antoni Apoloniusz Brzeziński, kandydat na wójta gminy Dziadkowice bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na poranny.pl i wspolczesna.pl prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Antoni Apoloniusz Brzeziński, kandydat na wójta gminy Dziadkowice w nadchodzących wyborach. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Wielkanoc w Białymstoku i w regionie 20 lat temu. Pamiętacie takie święta? Niedziela Palmowa, malowanie pisanek, święcenie pokarmów - pamiętacie jak te wielkanocne tradycje wyglądały na przełomie wieków? Zobaczcie, jak kiedyś w tym wyjątkowym czasie wyglądały wnętrza podlaskich domów, szkół, sklepów i świątyń. Miło powspominać! 📢 Ściąga kibica. Jagiellonia - ŁKS Łódź to mecz o punkty i prezent dla kibiców Ze względu na świąteczny charakter zbliżający się weekend nie będzie zbyt bogaty w wydarzenia sportowe w naszym regionie. Największe zainteresowanie kibiców wzbudza mecz PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź. Żółto-Czerwoni stają przed szansą na umocnienie się w fotelu lidera i zrobienia prezentu sobie i kibicom.

📢 Przy okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyła się najnowsza premiera BTL. Zobacz kto przyszedł zobaczyć "Hulajgębę" "Hulajgęba" to najnowsza propozycja Białostockiego Teatru Lalek. Spektakl w reżyserii i adaptacji Waldemara Śmigasiewicza premierę miał w środę (27 marca). Tego dnia przypadał też Międzynarodowy Dzień Teatru. Spektakl ten jest świetnie zagrany, wyreżyserowany i dopracowany w każdym szczególe. Dostrzegła to białostocka publiczność, która premierę nagrodziła owacją na stojąco. 📢 Kultowe białostockie Spodki. Pawilony wyjątkowe w skali kraju. Sprawdź jaką mają historię i jak wyglądają Kultowe pawilony na trwałe wpisały się w krajobraz Białegostoku. Wyjątkowa architektura Spodków rodzi pytania: dlaczego i kiedy powstały? Kilka lat temu okrągłym pawilonom groziło wyburzenie, na szczęście ich przeszłość nie jest obecnie zagrożona, a obecnie trwa gruntowny remont budynku.

📢 Pierwsza edycja Polska Miss 30+. Wśród finalistek znalazła się bizneswoman z Białegostoku. Zobacz jak prezentują się kandydatki! Już po świętach Wielkanocnych odbędzie się wyjątkowy konkurs piękności - Polska Miss 30+. O koronę powalczą kobiety, które ukończyły 30 lat, a wśród finalistek znalazła się białostoczanka Marta Wojno. Zobacz jak prezentują się kandydatki!

📢 Biaglass zamierza przenieść się na ul. Elewatorską. Tam, gdzie dziś stoi huta, powstanie osiedle mieszkaniowe. Radni dali zielone światło Kolejny zakład produkcyjny zamierza zmienić swoją siedzibę. Biaglass co prawda pozostanie w granicach miasta, ale z Zacisza przeniesie się prawdopodobnie na tereny przy ul. Elewatorskiej. Tam, gdzie od ponad pół wieku mieści się huta szkła, powstaną bloki. Zgodzili się na to radni przyjmując plan miejscowy dla terenów między ulicami Syczewskiego i Traugutta. Inwestor, który postawi osiedle, zapowiada, że zmieni, usprawni i sfinansuje układ drogowy w pobliżu trasy generalskiej. 📢 Studenci Politechniki Białostockiej zaprezentowali nowy bolid wyścigowy Użycie napędu hybrydowego, elektroniczny system zmiany biegów, optymalizacja układu chłodzenia - niektóre z ulepszeń, jakie zostaną użyte w bolidzie CMS–09. Studenci z zespołu Cerber Motorsport zaprezentowali nową odsłonę pojazdu.

📢 W całym regionie ruszyło wiosenne sadzenie drzew. W Nadleśnictwie Supraśl pojawiły się tysiące sadzonek brzozy, świerku i sosny Sadzonki odnawiają podlaskie lasy. Na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku rozpoczęła się wielka wiosenna akcja sadzenia drzew. 📢 Międzynarodowy Dzień Teatru w Białymstoku. Tak świętowały go aktorki Teatru Dramatycznego. Zobacz zdjęcia! W środę w samo południe białostoczanie mogli spotkać się w mieście z aktorkami Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. Paula Gogol, Monika Zaborska i Kasia Mikiewicz przechadzały się po centrum i rozmawiały z ludźmi o teatrze. A kiedy ktoś odpowiedział dobrze na zadane pytania - otrzymywał prezent!

📢 Białystok. Jakie rzeczy trafiają na złomowisko? Wiele z nich to skarby i zabytki. Ludzie to wyrzucają, inni je ratują. Zobacz zdjęcia Tony stalowego złomu, a wśród tego prawdziwe perełki i skarby, które trafiają na białostockie złomowisko. Wiele z nich można traktować jako przedmioty zabytkowe. To m.in. samowary, żelazka, sztućce, naczynia, pamiątki i bibeloty, a nawet maszyny rolnicze. Dawny blask przywracają im pracownicy skupu złomu. Zobacz na zdjęciach prawdziwe perełki, które trafiają na złom.

📢 Urodziła się w Białymstoku, dziś mieszka w Los Angeles z milionerem. Izabella Scorupco wciąż zachwyca urodą Zrobiła karierę w Szwecji i Hollywood, była jedyną pochodząca z Polski dziewczyną Bonda. Izabella Scorupco aktualnie wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA. 📢 MEMY po meczu Walia - Polska. Internauci reagują na wygrany mecz Polaków. Awans jest nasz, Szczęsny rządzi - zabawne obrazki z sieci Wczoraj (27.03) reprezentacja Polski w piłce nożnej, po zaciętym meczu, wygrała z Walią po rzutach karnych. Tym samym jedziemy na Euro 2024 do Niemiec! Jak zwykle po meczu pojawiło się sporo MEMÓW komentujących spotkanie w zabawny i przenikliwy sposób. Bohaterami są przede wszystkim Szczęsny i Probierz. Zobacz z czego śmieją się internauci!

📢 Zbiórka jednostek OSP przed remizą w Choroszczy. Strażakom ochotnikom przyznano promesy na sprzęt. To wsparcie od powiatu białostockiego Zakup umundurowania, wyposażenia samochodów, sprzętu ochrony osobistej czy nawet wymiana bramy segmentowej garażowej. Między innymi takie zamierzenia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu białostockiego otrzymały dofinansowanie ze Starosta Powiatowego w Białymstoku. Przekazanie symbolicznych promes odbyło się we wtorek 26 marca przed remizą w Choroszczy.

📢 Zabójstwo w Surażu. Zatrzymany po dwóch dekadach od zbrodni Krzysztof L. skazany na 25 lat więzienia Chciał zaspokoić seksualne żądze. Zaatakował kobietę w jej domu, brutalnie pobił, udusił, potem podpalił budynek, żeby zatrzeć ślady. We wtorek (26.03) Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że oskarżony bratanek ofiary jest winny morderstwa z lipca 2000 r., które popełnił mając 15 lat. Wymierzył mu maksymalną z możliwych kar - 25 lat więzienia.

📢 Oto najsilniejsze armie na świecie. Polska za Hiszpanią i Egiptem Portal Global Firepower jak co roku opublikował ranking armii świata. Zobacz, który kraj ma najpotężniejsze siły zbrojne i jak wygląda klasyfikacja na dalszych miejscach. W zestawieniu jest także armia polska. 📢 "Nic na siłę" to nowa komedia od Netflixa kręcona na Podlasiu Najnowsza komedia obyczajowa "Nic na siłę" z gwiazdą nowego "Znachora" - Anną Szymańczyk w roli głównej kręcona była m.in. w Krynkach. Premiera filmu już 27 marca 2024 roku w Netflix. 📢 Białystok w okresie XX-lecia międzywojennego. Tak rozbudowywała się stolica dzisiejszego województwa podlaskiego Białystok w XX-leciu międzywojennym znacznie różnił się od dzisiejszego. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy podziwiać zdjęcia naszego miasta sprzed stu lat. Zobaczcie jak wyglądała stolica Podlasia wiek temu.

📢 Oto najbardziej wyludnione gminy w województwie podlaskim W naszym województwie znajduje się 118 gmin. By być dokładnym, należy powiedzieć, że mamy 13 gmin miejskich, 27 gmin miejsko-wiejskich oraz 78 gmin wiejskich. Jedna z nich jest unikatowa w skali kraju. 📢 Przepisy wielkanocne od podlaskiej babci

📢 Przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałowskiego. Tak zmienia się różanka - teren wokół Praczek [nowe zdjęcia] Trwają prace przy przy przebudowie zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku. Teraz wykonawca przebudowuje obszar różanki - teren wokół rzeźby Praczek. Potem prowadzone będą roboty przy przebudowie Bulwarów Kościołkowskiego, na odcinku wzdłuż ulicy Legionowej. Zobacz nowe zdjęcia. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowy sprzęt u Andrzeja w Plutyczach. Rolnik pojechał po maszynę na Śląsk Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Takiej uroczystości na UMB jeszcze nie było. Zobacz, kto odebrał dyplom MBA Naukę zakończył pierwszy w historii rocznik studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 21 absolwentów odebrało swoje dyplomy. Za nimi 401 godzin zajęć, które odbyły się podczas 25 zjazdów (część online), w trakcie 3 semestrów. 📢 Giełda przy Andersa w Białymstoku. Handlowa niedziela przyciągnęła klientów. Ile kosztują owoce, warzywa i wielkanocne stroiki? Na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku na klientów czekają świeże warzywa, owoce, miody, pieczywo, a także swojskie wyroby wędliniarskie. Podczas handlowej niedzieli można też kupić wielkanocne stroiki i wiele innych przedmiotów oraz urządzeń. Zobaczcie co przygotowali sprzedawcy 24 marca. 📢 Jarmark Wielkanocny w Białymstoku. Plac przed ratuszem wypełnił się straganami ze smakołykami i ozdobami wielkanocnymi W centrum miasta już czuć świąteczną atmosferę. Na Rynku Kościuszki stanęły drewniane stragany wypełnione regionalnymi specjałami i wyrobami rękodzielniczymi. Można tu znaleźć produkty i dekoracje na wielkanocny stół lub upominki "na zajączka". Jarmark Wielkanocny przed ratuszem w Białymstoku potrwa do Wielkiego Piątku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta terenowe i osobowe, ciężarówki, busy, autobusy i przyczepy. Najnowszy przetarg niebawem! Najnowszy przetarg AMW ma odbyć się już w kwietniu 2024 roku. Na sprzedaż wystawiono atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Podczas licytacji Agencji Mienia Wojskowego będzie można kupić m.in. terenówki HONKER i ciężarówki STAR. Znalazło się też kilku busów LUBLIN, a nawet autobus AUTOSAN. Nie zabraknie także przyczep. 📢 InterTech potrafi bardzo szybko reagować na potrzeby rynku Rozmawiamy z Anną Jankowską, współwłaścicielką i prezesem zambrowskiego producenta maszyn rolniczych InterTech 📢 Pani Wiosna, czyli spotkanie o zdrowiu, zmianach i godności. 150 kobiet spotkało się przy Warszawskiej 50 Była to okazja do rozmów i refleksji na temat zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, sile wewnętrznego piękna. W czwartkowych (21.03) spotkaniach, które odbyły się w Centrum Warszawska 50 w Białymstoku, wzięło udział blisko 150 kobiet. Wydarzenie zorganizowało Województwo Podlaskie wraz z Białostockim Centrum Onkologii (BCO) i przy wsparciu Fundacji Fratino.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

