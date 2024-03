Prasówka 29.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze życzenia wielkanocne 2024 SMS. Krótkie, śmieszne, religijne życzenia na Wielkanoc gotowe do wysłania. Piękne kartki wielkanocne”?

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze życzenia wielkanocne 2024 SMS. Krótkie, śmieszne, religijne życzenia na Wielkanoc gotowe do wysłania. Piękne kartki wielkanocne Wielkanoc 2024 - najlepsze życzenia. W niedzielę (31.03) katolicy świętują Wielkanoc. Dlatego zawczasu warto przygotować im najlepsze życzenia wielkanocne 2024. W tym artykule znajdziesz krótkie, oryginalne, religijne, śmieszne, poważne, piękne i wesołe życzenia na Święta Wielkanocne. Zobacz też gotowe do wysłania kartki wielkanocne 2024!

📢 Zmarł Profesor Jerzy Niemiec. Były prorektor Uniwersytetu w Białymstoku miał 95 lat W środę (27 marca) w wieku 95 lat zmarł prof. dr hab. Jerzy Jan Niemiec. Pedagog przed laty był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego do spraw Filii w Białymstoku i prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku.

📢 Białystok. Miasto odremontowało zabytkową kamienicę i odkrytą w czasie robót polichromię Prawie 6,4 mln zł kosztował remont zabytkowej kamienicy przy ul. Waryńskiego 7 w Białymstoku. W gruntownie odnowionym budynku przygotowano 10 lokali na wynajem, z których za kilka miesięcy będą mogli skorzystać miejscowi przedsiębiorcy.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Na to skarżą się białostoczanie". Kandydaci KKW Trzecia Droga do rady miasta i podlaskiego sejmiku przedstawili rozwiązania Przeprowadziliśmy setki rozmów z mieszkańcami i poznaliśmy najbardziej palące problemy naszych lokalnych społeczności - mówili białostoccy kandydaci KKW Trzecia Droga do rady miasta i Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na czwartkowej (28.03) konferencji prasowej przedstawili listę bolączek białostoczan i swoje propozycje na ich rozwiązanie.

📢 Uczniowie szkół i placówek branżowych otrzymają stypendia. Do podlaskich placówek trafi łącznie 17,3 mln zł Już niedługo uczniowie szkół i placówek branżowych działających w województwie podlaskim będą mieli szasnę zdobyć stypendium o wysokości 6 tys. zł. Nabór rusza w czerwcu. 📢 Msza Krzyżma w Archikatedrze Białostockiej. 260 kapłanów odnowiło swoje przyrzeczenia z dnia święceń 260 kapłanów posługującymi na terenie Archidiecezji Białostockiej, odnowiło swoje przyrzeczenia z dnia święceń. Metropolita poświęcił także olej Krzyżma św., olej chorych i katechumenów w Archikatedrze Białostockiej. 📢 Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź. Trener Adrian Siemieniec: Nie przemawia przez nas strach Teoretycznie dla Jagiellonii nie powinno być w rundzie wiosennej łatwiejszego meczu, bo lider PKO Ekstraklasy z Białegostoku podejmie ostatni w tabeli ŁKS Łódź. W praktyce Żółto-Czerwonych może czekać trudna przeprawa. - Tam jest grupa ambitnych ludzi z ambitnym trenerem i do końca będą walczyć o swoje - mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.

📢 Siatkówka. BAS KB Białystok - Nike Węgrów 1:3. Sprawdził się najgorszy scenariusz (zdjęcia) BAS Kombinat Budowlany Białystok przegrał na koniec sezonu zasadniczego I ligi siatkarek u siebie 1:3 z Nike Węgrów i zajął szóste miejsce. Sprawdził się najgorszy scenariusz i podlaska drużyna w fazie play-off zmierzy się z plasującym się trzy oczka wyżej KS-em Piła. Ekipę trenera Marcina Wojtowicza czeka niezwykle trudne wyzwanie. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Rymowanki, zabawne wierszyki i miłe SMS na Wielkanoc. Tu znajdziesz najlepsze życzenia wielkanocne Wesołego Alleluja! SMS, wierszyki, rymowanki Głowisz się co wpisać na kartkę świąteczną czy nawet w sms'a z życzeniami? Już nie musisz, wystarczy wybrać coś z listy. Każdy znajdzie coś dla siebie. 📢 Wielkanoc w Białymstoku i w regionie 20 lat temu. Pamiętacie takie święta? Niedziela Palmowa, malowanie pisanek, święcenie pokarmów - pamiętacie jak te wielkanocne tradycje wyglądały na przełomie wieków? Zobaczcie, jak kiedyś w tym wyjątkowym czasie wyglądały wnętrza podlaskich domów, szkół, sklepów i świątyń. Miło powspominać! 📢 Ściąga kibica. Jagiellonia - ŁKS Łódź to mecz o punkty i prezent dla kibiców Ze względu na świąteczny charakter zbliżający się weekend nie będzie zbyt bogaty w wydarzenia sportowe w naszym regionie. Największe zainteresowanie kibiców wzbudza mecz PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź. Żółto-Czerwoni stają przed szansą na umocnienie się w fotelu lidera i zrobienia prezentu sobie i kibicom.

📢 Nieudane włamanie w Łapach. Gospodarz zaskoczył złodziei. Podczas ucieczki jeden miał wypadek, a w ustach coś dziwnego Mieszkaniec Łap był w mieszkaniu, gdy usłyszał dziwne odgłosy. Otworzył drzwi, a zaskoczeni włamywacze zaczęli uciekać. Jeden z nich przewrócił się na schodach. Gospodarz zatrzymał 61-latka, który w ustach miał wytrych. Podejrzany usłyszał już zarzut. Grozi mu 10 lat więzienia. Jego wspólnik nadal przebywa na wolności 📢 Życzenia wielkanocne 2024. Wierszyki, rymowanki, krótkie, śmieszne. Oto ajpiękniejsze życzenia na Wielkanoc Życzenia wielkanocne 2024. Życzenia na Wielkanoc. Gotowe smsy i wierszyki. [ŻYCZENIA WIELKANOCNE SMS] Skopiuj i wyślij. Gotowe rymowanki i życzenia. Najpiękniejsze życzenia wielkanocne. Wyślij wierszyk GOTOWY SMS. Warto pamiętać o złożeniu życzeń. Poniżej znajdziecie kilkadziesiąt przykładów krótkich życzeń wielkanocnych, które łatwo będzie przesłać sms-em lub kartką pocztową. ŻYCZENIA NA WIELKANOC 2024. Życzymy wiosennego nastroju, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa. Wesołego Alleluja!

📢 Domek na Mazurach w zasięgu ręki. Państwowy gigant sprzedaje domy i mieszkania. Niskie ceny! Ceny mieszkań nieustannie rosną. Na szczęście są jeszcze lokale, które można nabyć po naprawdę okazyjnych cenach. Dobrym przykładem są oferty PKP S.A., które sprzedają lub ogłaszają przetargi na liczne nieruchomości na Mazurach i nie tylko. Znajdziemy tu mieszkania w klasycznych blokach, ale też i w starym, ceglanym budownictwie. 51 metrów kwadratowych za 43 tysiące złotych? Proszę bardzo! Zobaczcie, na jakie okazje można trafić. 📢 Wypadek na ul. Waszyngtona w Białymstoku. 7 osób trafiło do szpitala Na miejscu jest kilka karetek. Na razie wiadomo o 7 osobach poszkodowanych. To pasażerowie autobusu. 📢 Piekne życzenia wielkanocne i kartki świąteczne. Gotowe zabawne i oficjalne życzenia wielkanocne gotowe do wysłania Szukasz pomysłu na wyjątkowe życzenia wielkanocne? Sprawdź nasze propozycje! Wystarczy, że przepiszesz je do telefonu i wyślesz SMS-em lub skopiujesz i wyślesz przez internet. Znajdź coś odpowiedniego. Znajdziesz tu naprawdę dużo życzeń!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 28.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Znalazłeś to na drzwiach lub wycieraczce? Uważaj! Liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie a złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty na sprawdzenie, czy mieszkańcy wyjechali na dłużej. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? 📢 Przy okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyła się najnowsza premiera BTL. Zobacz kto przyszedł zobaczyć "Hulajgębę" "Hulajgęba" to najnowsza propozycja Białostockiego Teatru Lalek. Spektakl w reżyserii i adaptacji Waldemara Śmigasiewicza premierę miał w środę (27 marca). Tego dnia przypadał też Międzynarodowy Dzień Teatru. Spektakl ten jest świetnie zagrany, wyreżyserowany i dopracowany w każdym szczególe. Dostrzegła to białostocka publiczność, która premierę nagrodziła owacją na stojąco.

📢 Kultowe białostockie Spodki. Pawilony wyjątkowe w skali kraju. Sprawdź jaką mają historię i jak wyglądają Kultowe pawilony na trwałe wpisały się w krajobraz Białegostoku. Wyjątkowa architektura Spodków rodzi pytania: dlaczego i kiedy powstały? Kilka lat temu okrągłym pawilonom groziło wyburzenie, na szczęście ich przeszłość nie jest obecnie zagrożona, a obecnie trwa gruntowny remont budynku. 📢 Z Rafałówki do Folwarków Małych dwa kilometry asfaltu i ścieżka rowerowa W środę (27.03) po południu został uroczyście otwarty trzeci odcinek kilkuletniej inwestycji, która nazywała się „Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka- Folwarki Małe (gm. Zabłudów)”. 📢 Kandydat Spoza Sitwy na prezydenta: Radni, którzy wstrzymują się od głosu nie głosują nie są potrzebni Gdyby to było prawnie możliwe, wnioskowałbym o zmniejszenie liczby radnych Białegostoku do 15 osób. To dlatego, że obecna opozycja oddaje walkowerem kluczowe głosowania, zaś jej lider i kandydat na prezydenta co innego mówi, a co innego robi podczas głosowań – mówił podczas środowej (27.03) konferencji Jarosław Galej, który chce być prezydentem Białegostoku.

📢 Pierwsza edycja Polska Miss 30+. Wśród finalistek znalazła się bizneswoman z Białegostoku. Zobacz jak prezentują się kandydatki! Już po świętach Wielkanocnych odbędzie się wyjątkowy konkurs piękności - Polska Miss 30+. O koronę powalczą kobiety, które ukończyły 30 lat, a wśród finalistek znalazła się białostoczanka Marta Wojno. Zobacz jak prezentują się kandydatki! 📢 Biaglass zamierza przenieść się na ul. Elewatorską. Tam, gdzie dziś stoi huta, powstanie osiedle mieszkaniowe. Radni dali zielone światło Kolejny zakład produkcyjny zamierza zmienić swoją siedzibę. Biaglass co prawda pozostanie w granicach miasta, ale z Zacisza przeniesie się prawdopodobnie na tereny przy ul. Elewatorskiej. Tam, gdzie od ponad pół wieku mieści się huta szkła, powstaną bloki. Zgodzili się na to radni przyjmując plan miejscowy dla terenów między ulicami Syczewskiego i Traugutta. Inwestor, który postawi osiedle, zapowiada, że zmieni, usprawni i sfinansuje układ drogowy w pobliżu trasy generalskiej.

📢 Kandydatki KKW Trzecia Droga do Rady Powiatu Białostockiego mówiły o swoich planach po zdobyciu mandatu Remonty konkretnych dróg, utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatowej oraz likwidacja placówek opiekuńczych dla seniorów lub dzieci na rzecz usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania. To tylko kilka z pomysłów na samorząd, jakie mają kandydatki KKW Trzecia Droga PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni do Rady Powiatu Białostockiego. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na radnych powiatowych podsumowali inwestycje drogowe i zapowiedzieli kolejne W środę 27 marca kandydaci PiS od rady powiatu oraz sejmiku podsumowali inwestycje drogowe zrealizowane w powiecie. Jednocześnie zapowiedzieli, że jeżeli ponownie zostaną wybrani do rady będą realizowali kolejne. Zwrócili uwagę na potrzebę budowy ścieżek rowerowych oraz łączenia już istniejących.

📢 Międzynarodowy Dzień Teatru w Białymstoku. Tak świętowały go aktorki Teatru Dramatycznego. Zobacz zdjęcia! W środę w samo południe białostoczanie mogli spotkać się w mieście z aktorkami Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. Paula Gogol, Monika Zaborska i Kasia Mikiewicz przechadzały się po centrum i rozmawiały z ludźmi o teatrze. A kiedy ktoś odpowiedział dobrze na zadane pytania - otrzymywał prezent!

📢 Powiat białostocki. Zabytki dostały rekordowe dotacje na remonty i renowacje. Zobacz jakie i ile To rekordowe wsparcie z budżetu województwa podlaskiego na podlaskie zabytki. W sumie w całym województwie zostało przyznanych 71 dotacji na 5 389 700 zł. W tym 16 dotacji (m.in. kościoły, organy, elewacje, zabytkowe budynki) na kwotę 886 500 zł radni przyznali na konserwację zabytków w powiecie białostockim. Zobacz jakie. 📢 Białystok. Jakie rzeczy trafiają na złomowisko? Wiele z nich to skarby i zabytki. Ludzie to wyrzucają, inni je ratują. Zobacz zdjęcia Tony stalowego złomu, a wśród tego prawdziwe perełki i skarby, które trafiają na białostockie złomowisko. Wiele z nich można traktować jako przedmioty zabytkowe. To m.in. samowary, żelazka, sztućce, naczynia, pamiątki i bibeloty, a nawet maszyny rolnicze. Dawny blask przywracają im pracownicy skupu złomu. Zobacz na zdjęciach prawdziwe perełki, które trafiają na złom.

📢 MEMY po meczu Walia - Polska. Internauci reagują na wygrany mecz Polaków. Awans jest nasz, Szczęsny rządzi - zabawne obrazki z sieci Wczoraj (27.03) reprezentacja Polski w piłce nożnej, po zaciętym meczu, wygrała z Walią po rzutach karnych. Tym samym jedziemy na Euro 2024 do Niemiec! Jak zwykle po meczu pojawiło się sporo MEMÓW komentujących spotkanie w zabawny i przenikliwy sposób. Bohaterami są przede wszystkim Szczęsny i Probierz. Zobacz z czego śmieją się internauci! 📢 Na terenie Parku Centralnego w Białymstoku powstanie miejsce pamięci. Z macew. Będzie od strony ul. Marjańskiego Powstanie w Parku Centralnym od strony ul. Marjańskiego. Będą go tworzyć macewy odkryte w ubiegłym roku podczas prac archeologicznym. Zgodę na utworzenie miejsca pamięci dal na poniedziałkowej sesji radni Białegostoku. Za jego budowę będzie odpowiedzialne Amerykańskie Stowarzyszenie Białystok Cemetary Restoration Fund.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2024. Piękne świąteczne kartki wielkanocne, krótkie wierszyki, smsy, życzenia religijne i śmieszne Piękne życzenia na Wielkanoc 2024 zebraliśmy specjalnie dla naszych Czytelników. Nie spraw zawodu swoim najbliższym i złóż im najlepsze życzenia na prawosławną Wielkanoc. Do wyboru masz poważne, śmieszne, krótkie, piękne, religijne, fajne i zabawne. Z pewnością znajdziesz coś ciekawego. 📢 I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Doroty Radomskiej już za nami. Znamy zwycięzców! Zobaczcie zdjęcia z przesłuchań i gali 50 uczestników z 13 województw, a do tego profesjonalne jury, które miało przed sobą niezwykle trudne zadanie. A to dlatego, że poziom występów uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Doroty Radomskiej był bardzo wysoki. Udało się jednak wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Poznajcie ich! 📢 Zbiórka jednostek OSP przed remizą w Choroszczy. Strażakom ochotnikom przyznano promesy na sprzęt. To wsparcie od powiatu białostockiego Zakup umundurowania, wyposażenia samochodów, sprzętu ochrony osobistej czy nawet wymiana bramy segmentowej garażowej. Między innymi takie zamierzenia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu białostockiego otrzymały dofinansowanie ze Starosta Powiatowego w Białymstoku. Przekazanie symbolicznych promes odbyło się we wtorek 26 marca przed remizą w Choroszczy.

📢 Opera i Filharmonia Podlaska. Białostocka publiczność usłyszała dzieło "Stabat Mater" Antonina Dvořáka W gmachu przy Odeskiej wybrzmiało "Stabat Mater". Utwór Antonina Dvořáka to jedno z najpiękniejszych dzieł wokalno-instrumentalnych późnego romantyzmu. 📢 Wiosenne nasadzenia w Białymstoku. W centrum miasta pojawią się tysiące kwiatów Zielona aura wiosenna powoli budzi się po zimowej śpiączce, oznaczając nadejście pory na upiększanie naszego miasta. W Białymstoku właśnie ruszyło sadzenie kwiatów na skwerach, rondach oraz w parkach. Na niektórych ulicach pojawią się także kolorowe donice wypełnione kwiatami. Cała ta inicjatywa ma być gotowa na nadejście Świąt Wielkanocnych.

📢 Mieszkanie dla Absolwenta. W bloku przy ul. Depowej w Białymstoku będzie więcej mieszkań dla absolwentów uczelni. Tak zdecydowali radni Zamiast wcześniej zagwarantowanych 93 mieszkań, teraz na potrzeby programu będzie dostępnych 120 lokali. To już nie do 50% a do 65 proc. bloku komunalnego budowanego przy ul. Depowej. Powstaje on dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego

📢 Zabójstwo w Surażu. Zatrzymany po dwóch dekadach od zbrodni Krzysztof L. skazany na 25 lat więzienia Chciał zaspokoić seksualne żądze. Zaatakował kobietę w jej domu, brutalnie pobił, udusił, potem podpalił budynek, żeby zatrzeć ślady. We wtorek (26.03) Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że oskarżony bratanek ofiary jest winny morderstwa z lipca 2000 r., które popełnił mając 15 lat. Wymierzył mu maksymalną z możliwych kar - 25 lat więzienia. 📢 Przed spotkaniem Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź. To może być mecz-pułapka. Niezwykle ważny, ale i trudny okres czeka Jagiellonię Białystok, która w ciągu dziewięciu dni rozegra trzy mecze: z ŁKS-em Łódź u siebie (30 marca) i Legią Warszawa na wyjeździe (7 kwietnia) w PKO Ekstraklasie oraz w półfinale Pucharu Polski w Szczecinie z Pogonią (3 kwietnia). Wiele osób zastanawia się, jak trener Adrian Siemieniec rozłoży siły swojej kadry na potyczki kwietniowe z ligowymi potentatami, tymczasem spotkanie z łodzianami wcale nie musi być piłkarskim spacerkiem.

📢 Białystok. Tak wygląda skwer im. Pawła Adamowicza po modernizacji. Zobacz nowe zdjęcia po zmianach Zmienił się skwer im. Pawła Adamowicza w centrum Białegostoku. Zobacz, jak wygląda po modernizacji. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia legendarne Ursusy i przyczepy transportowe W najbliższych przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia będzie między innymi sprzęt rolniczy. W ofercie znowu są poszukiwane i cenione ciągniki marki Ursus oraz przyczepy transportowe. Zobacz co oferuje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 "Nic na siłę" to nowa komedia od Netflixa kręcona na Podlasiu Najnowsza komedia obyczajowa "Nic na siłę" z gwiazdą nowego "Znachora" - Anną Szymańczyk w roli głównej kręcona była m.in. w Krynkach. Premiera filmu już 27 marca 2024 roku w Netflix.

📢 Białystok w okresie XX-lecia międzywojennego. Tak rozbudowywała się stolica dzisiejszego województwa podlaskiego Białystok w XX-leciu międzywojennym znacznie różnił się od dzisiejszego. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy podziwiać zdjęcia naszego miasta sprzed stu lat. Zobaczcie jak wyglądała stolica Podlasia wiek temu. 📢 Oto najbardziej wyludnione gminy w województwie podlaskim W naszym województwie znajduje się 118 gmin. By być dokładnym, należy powiedzieć, że mamy 13 gmin miejskich, 27 gmin miejsko-wiejskich oraz 78 gmin wiejskich. Jedna z nich jest unikatowa w skali kraju.

📢 Koszmar w szkolnym autobusie. Kierowca woził zakrwawioną lalkę z wbitym w nią nożem. Rodzice przerażonych dzieci zawiadomili policję Kierowca szkolnego autobusu zatrzymywał się w polu i wkładał do luku bagażowego elementy lalki z wydłubanym okiem. Zabawka miała na sobie czerwone ślady przypominające krew. Ten rytuał oglądały dzieci, które 44-letni mężczyzna dowoził do szkoły. 📢 Takie są najmodniejsze fryzury dla kobiet na 2024 rok. Te kolory i strzyżenia odejmują lat! Naturalne kolory, zdrowy wygląd, połysk i dobre cięcie - to zdecydowane trendy jeśli chodzi o kobiece fryzury modne w 2024 roku. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu. 📢 Radni przesądzili o losie 28 żywotników z parku Planty. Społecznicy chcieli, by były pomnikami przyrody. Rada miasta miała inne zdanie Na sesji Rady Miasta Białegostoku radni pochylili się nad obywatelskim projektem inicjatywy uchwałodawczej, która zakładał uznanie 24 żywotników zachodnich z Alei Zakochanych w parku Planty i czterech od strony ul. Legionowej za pomniki przyrody. Według społeczników miało to ocalić drzewa przed wycinką zaplanowaną w ramach rewitalizacji parku. Zdaniem miasta tuje muszą być usunięte ze względu na naturalny stan umierania. Bez tego nie da się też przeprowadzić renowacji Plant zgodnie z historycznymi założeniami. Ostatecznie ten punkt podzieliło 12 radnych. Trzech głosowało, by drzewa były pomnikami przyrody. 11 się wstrzymało. Dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.

📢 Przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałowskiego. Tak zmienia się różanka - teren wokół Praczek [nowe zdjęcia] Trwają prace przy przy przebudowie zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku. Teraz wykonawca przebudowuje obszar różanki - teren wokół rzeźby Praczek. Potem prowadzone będą roboty przy przebudowie Bulwarów Kościołkowskiego, na odcinku wzdłuż ulicy Legionowej. Zobacz nowe zdjęcia. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowy sprzęt u Andrzeja w Plutyczach. Rolnik pojechał po maszynę na Śląsk Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Takiej uroczystości na UMB jeszcze nie było. Zobacz, kto odebrał dyplom MBA Naukę zakończył pierwszy w historii rocznik studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 21 absolwentów odebrało swoje dyplomy. Za nimi 401 godzin zajęć, które odbyły się podczas 25 zjazdów (część online), w trakcie 3 semestrów.

