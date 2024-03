Prasówka 28.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z Rafałówki do Folwarków Małych dwa kilometry asfaltu i ścieżka rowerowa”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z Rafałówki do Folwarków Małych dwa kilometry asfaltu i ścieżka rowerowa W środę (27.03) po południu został uroczyście otwarty trzeci odcinek kilkuletniej inwestycji, która nazywała się „Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Rafałówka- Folwarki Małe (gm. Zabłudów)”.

📢 Kandydat Spoza Sitwy na prezydenta: Radni, którzy wstrzymują się od głosu nie głosują nie są potrzebni Gdyby to było prawnie możliwe, wnioskowałbym o zmniejszenie liczby radnych Białegostoku do 15 osób. To dlatego, że obecna opozycja oddaje walkowerem kluczowe głosowania, zaś jej lider i kandydat na prezydenta co innego mówi, a co innego robi podczas głosowań – mówił podczas środowej (27.03) konferencji Jarosław Galej, który chce być prezydentem Białegostoku.

📢 Pierwsza edycja Polska Miss 30+. Wśród finalistek znalazła się bizneswoman z Białegostoku. Zobacz jak prezentują się kandydatki! Już po świętach Wielkanocnych odbędzie się wyjątkowy konkurs piękności - Polska Miss 30+. O koronę powalczą kobiety, które ukończyły 30 lat, a wśród finalistek znalazła się białostoczanka Marta Wojno. Zobacz jak prezentują się kandydatki!

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biaglass zamierza przenieść się na ul. Elewatorską. Tam, gdzie dziś stoi huta, powstanie osiedle mieszkaniowe. Radni dali zielone światło Kolejny zakład produkcyjny zamierza zmienić swoją siedzibę. Biaglass co prawda pozostanie w granicach miasta, ale z Zacisza przeniesie się prawdopodobnie na tereny przy ul. Elewatorskiej. Tam, gdzie od ponad pół wieku mieści się huta szkła, powstaną bloki. Zgodzili się na to radni przyjmując plan miejscowy dla terenów między ulicami Syczewskiego i Traugutta. Inwestor, który postawi osiedle, zapowiada, że zmieni, usprawni i sfinansuje układ drogowy w pobliżu trasy generalskiej.

📢 Akcja wielkanocna Fundacji Rodziny Czarneckich. Najbardziej potrzebujący w Białymstoku otrzymają paczki świąteczne. Z tradycyjnymi wyrobami Około 800 paczek z potrawami świątecznymi, oraz produktami spożywczymi z długim terminem przydatności do spożycia zostanie rozdanych w Wielką Sobotę przed białostocką katedrą. Akcja jest skierowana do osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących. Po raz czwarty zorganizowała ją Fundacja Rodziny Czarneckich. 📢 Kandydatki KKW Trzecia Droga do Rady Powiatu Białostockiego mówiły o swoich planach po zdobyciu mandatu Remonty konkretnych dróg, utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatowej oraz likwidacja placówek opiekuńczych dla seniorów lub dzieci na rzecz usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania. To tylko kilka z pomysłów na samorząd, jakie mają kandydatki KKW Trzecia Droga PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni do Rady Powiatu Białostockiego.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na radnych powiatowych podsumowali inwestycje drogowe i zapowiedzieli kolejne W środę 27 marca kandydaci PiS od rady powiatu oraz sejmiku podsumowali inwestycje drogowe zrealizowane w powiecie. Jednocześnie zapowiedzieli, że jeżeli ponownie zostaną wybrani do rady będą realizowali kolejne. Zwrócili uwagę na potrzebę budowy ścieżek rowerowych oraz łączenia już istniejących.

📢 Międzynarodowy Dzień Teatru w Białymstoku. Tak świętowały go aktorki Teatru Dramatycznego. Zobacz zdjęcia! W środę w samo południe białostoczanie mogli spotkać się w mieście z aktorkami Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. Paula Gogol, Monika Zaborska i Kasia Mikiewicz przechadzały się po centrum i rozmawiały z ludźmi o teatrze. A kiedy ktoś odpowiedział dobrze na zadane pytania - otrzymywał prezent! 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Powiat białostocki. Zabytki dostały rekordowe dotacje na remonty i renowacje. Zobacz jakie i ile To rekordowe wsparcie z budżetu województwa podlaskiego na podlaskie zabytki. W sumie w całym województwie zostało przyznanych 71 dotacji na 5 389 700 zł. W tym 16 dotacji (m.in. kościoły, organy, elewacje, zabytkowe budynki) na kwotę 886 500 zł radni przyznali na konserwację zabytków w powiecie białostockim. Zobacz jakie.

📢 Białystok. Jakie rzeczy trafiają na złomowisko? Wiele z nich to skarby i zabytki. Ludzie to wyrzucają, inni je ratują. Zobacz zdjęcia Tony stalowego złomu, a wśród tego prawdziwe perełki i skarby, które trafiają na białostockie złomowisko. Wiele z nich można traktować jako przedmioty zabytkowe. To m.in. samowary, żelazka, sztućce, naczynia, pamiątki i bibeloty, a nawet maszyny rolnicze. Dawny blask przywracają im pracownicy skupu złomu. Zobacz na zdjęciach prawdziwe perełki, które trafiają na złom.

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny. Luksusowe życie bramkarza, który uratował nam Euro 2024. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Wojciech Szczęsny od wczoraj jest na ustach wszystkich fanów piłki nożnej. Piłkarz, który zapewnił nam awans do Euro 2024 wraz z żoną Mariną i synkiem Liamem na co dzień mieszka we Włoszech. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny, żeby zobaczyć, w jakich wnętrza lubi odpoczywać piłkarz i jego znana żona.

📢 Urodziła się w Białymstoku, dziś mieszka w Los Angeles z milionerem. Izabella Scorupco wciąż zachwyca urodą Zrobiła karierę w Szwecji i Hollywood, była jedyną pochodząca z Polski dziewczyną Bonda. Izabella Scorupco aktualnie wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA.

📢 Piękne życzenia wielkanocne SMS 2024. Kartki i śmieszne wierszyki na Wielkanoc. Gotowe życzenia religijne na Facebook i Messenger Życzenia na Wielkanoc SMS wierszyki poważne, radosne, śmieszne, religijne najłatwiej znaleźć w Internecie. Życzenia wielkanocne można przesłać na FB, wkleić do Messengera czy opublikować na Instagramie. Warto też skorzystać z kartek elektronicznych. Najciekawsze propozycje na wielkanocne życzenia znajdziesz w tym artykule

📢 MEMY po meczu Walia - Polska. Internauci reagują na wygrany mecz Polaków. Awans jest nasz, Szczęsny rządzi - zabawne obrazki z sieci Wczoraj (27.03) reprezentacja Polski w piłce nożnej, po zaciętym meczu, wygrała z Walią po rzutach karnych. Tym samym jedziemy na Euro 2024 do Niemiec! Jak zwykle po meczu pojawiło się sporo MEMÓW komentujących spotkanie w zabawny i przenikliwy sposób. Bohaterami są przede wszystkim Szczęsny i Probierz. Zobacz z czego śmieją się internauci! 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Na terenie Parku Centralnego w Białymstoku powstanie miejsce pamięci. Z macew. Będzie od strony ul. Marjańskiego Powstanie w Parku Centralnym od strony ul. Marjańskiego. Będą go tworzyć macewy odkryte w ubiegłym roku podczas prac archeologicznym. Zgodę na utworzenie miejsca pamięci dal na poniedziałkowej sesji radni Białegostoku. Za jego budowę będzie odpowiedzialne Amerykańskie Stowarzyszenie Białystok Cemetary Restoration Fund.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2024. Piękne świąteczne kartki wielkanocne, krótkie wierszyki, smsy, życzenia religijne i śmieszne Piękne życzenia na Wielkanoc 2024 zebraliśmy specjalnie dla naszych Czytelników. Nie spraw zawodu swoim najbliższym i złóż im najlepsze życzenia na prawosławną Wielkanoc. Do wyboru masz poważne, śmieszne, krótkie, piękne, religijne, fajne i zabawne. Z pewnością znajdziesz coś ciekawego. 📢 I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Doroty Radomskiej już za nami. Znamy zwycięzców! Zobaczcie zdjęcia z przesłuchań i gali 50 uczestników z 13 województw, a do tego profesjonalne jury, które miało przed sobą niezwykle trudne zadanie. A to dlatego, że poziom występów uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Doroty Radomskiej był bardzo wysoki. Udało się jednak wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Poznajcie ich!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kierowca volvo miał 3 promile alkoholu. Zobaczcie jak tłumaczył się policjantom Pijany kierowca volvo został zatrzymany przez białostockich policjantów. W organizmie miał blisko 3 promile alkoholu! Jego tłumaczenie, dlaczego prowadził auto w takim stanie, było kuriozalne. 📢 Lewica oraz Konfederacja poruszyły temat bezpieczeństwa mieszkańców Białegostoku. Zwracają uwagę na brak schronów i potrzebę edukacji We wtorek 26 marca podczas swoich konferencji prasowych Lewica oraz Konfederacja poruszyły temat bezpieczeństwa. Kandydat na prezydenta z ramienia Lewicy Andrzej Aleksiejczuk zwrócił uwagę na pilną potrzebę budowy schronów i edukacji mieszkańców jak zachowywać się podczas kryzysów. Kandydat na prezydenta Konfederacji Rafał Greś złożył pismo do białostockiego urzędu z zapytaniem jaki jest stan i ilość schronów oraz jak miasto jest przygotowane do ewakuacji w przypadku wybuchu wojny.

📢 Opera i Filharmonia Podlaska. Białostocka publiczność usłyszała dzieło "Stabat Mater" Antonina Dvořáka W gmachu przy Odeskiej wybrzmiało "Stabat Mater". Utwór Antonina Dvořáka to jedno z najpiękniejszych dzieł wokalno-instrumentalnych późnego romantyzmu. 📢 Międzynarodowy Dzień Teatru już 27 marca. Z tej okazji sporo się wydarzy. Zobacz jakie atrakcje przygotowały białostockie instytucje kultury W środę, 27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji w mieście sporo się będzie działo. Zobaczcie co Was czeka i gdzie warto się wybrać by poświętować w teatralnym stylu. Ciekawe propozycje przygotował Teatr Dramatyczny, Białostocki Teatr Lalek i Nie Teatr.

📢 Wiosenne nasadzenia w Białymstoku. W centrum miasta pojawią się tysiące kwiatów Zielona aura wiosenna powoli budzi się po zimowej śpiączce, oznaczając nadejście pory na upiększanie naszego miasta. W Białymstoku właśnie ruszyło sadzenie kwiatów na skwerach, rondach oraz w parkach. Na niektórych ulicach pojawią się także kolorowe donice wypełnione kwiatami. Cała ta inicjatywa ma być gotowa na nadejście Świąt Wielkanocnych.

📢 Remont białostockiego Teatru Dramatycznego ma się zakończyć w 2026 roku. Dotychczas udało się wykonać 30 procent prac. Zobacz zdjęcia Trwa remont zabytkowej siedziby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Do tej pory udało się go wykonać w 30 procentach, a zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2026 rok. We wtorek (26.03) w remontowanym budynku odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. dyrekcji teatru i marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego. 📢 KWW "Spoza Sitwy" w temacie edukacji. Tworzenie oddziałów żłobkowych w przedszkolach może być sposobem na brak wolnych miejsc w żłobkach We wtorek, 26 marca przed wejściem do Żłobka Miejskiego nr 4 odbyła się konferencja KWW "Spoza Sitwy" w temacie braku wolnych miejsc w żłobkach na terenie Białegostoku. Swoistą receptą ma być, zdaniem kandydatów na radnych, tworzenie oddziałów żłobkowych przy przedszkolach.

📢 Mieszkanie dla Absolwenta. W bloku przy ul. Depowej w Białymstoku będzie więcej mieszkań dla absolwentów uczelni. Tak zdecydowali radni Zamiast wcześniej zagwarantowanych 93 mieszkań, teraz na potrzeby programu będzie dostępnych 120 lokali. To już nie do 50% a do 65 proc. bloku komunalnego budowanego przy ul. Depowej. Powstaje on dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego

📢 Niezrównane jajka faszerowane szynką. Przygotuj przepis na szybką przekąskę na Wielkanoc. Twoi goście będą oczarowani smakiem Na Wielkanoc warto sięgnąć po sprawdzone przepisy na jajka faszerowane. To idealna przekąska na święta, którą można zrobić w wielu smakach. Proponuję jajka faszerowane szynką. Są szybkie i proste do przygotowania. Doprawiam je m.in. szczypiorkiem i rzodkiewką. Koniecznie wypróbuj ten niezawodny przepis. Goście będą zachwyceni! 📢 Poseł Piontkowski i kandydaci PiS do samorządu o obietnicach rządu Poseł PiS Dariusz Piontkowski ocenił we wtorek (26.03) jedna z ostatnich decyzji rządu Donalda Tuska, która dotyczyła podatków. W konferencji zorganizowanej na bazarze przy Gajowej towarzyszyło mu dwoje kandydatów tej partii: żona posła Agnieszka Rzeszewska, która ubiega się kolejną kadencję w radzie miasta i Tomasz Madras, który chce zasiadać w sejmiku województwa.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydat na prezydenta Białegostoku przedstawił pomysł na komunikację miejską Zamiast trzech spółek komunikacyjnych - jedna, silna firma, tańsze bilety, więcej, lepiej skoordynowanych ze sobą kursów, darmowa komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich, bilet aglomeracyjny honorowany w autobusach i kolei, bezpieczne przejścia dla pieszych – oświetlenie ostrzegawcze na fotokomórkę, sekundniki na skrzyżowaniach. To tylko część z postulatów kandydata na rezydenta Białegostoku Henryka Dębowskiego i kandydatów na miejskich radnych w celu poprawy komunikacji miejskiej w Białymstoku 📢 Zabójstwo w Surażu. Zatrzymany po dwóch dekadach od zbrodni Krzysztof L. skazany na 25 lat więzienia Chciał zaspokoić seksualne żądze. Zaatakował kobietę w jej domu, brutalnie pobił, udusił, potem podpalił budynek, żeby zatrzeć ślady. We wtorek (26.03) Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że oskarżony bratanek ofiary jest winny morderstwa z lipca 2000 r., które popełnił mając 15 lat. Wymierzył mu maksymalną z możliwych kar - 25 lat więzienia.

📢 Przed spotkaniem Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź. To może być mecz-pułapka. Niezwykle ważny, ale i trudny okres czeka Jagiellonię Białystok, która w ciągu dziewięciu dni rozegra trzy mecze: z ŁKS-em Łódź u siebie (30 marca) i Legią Warszawa na wyjeździe (7 kwietnia) w PKO Ekstraklasie oraz w półfinale Pucharu Polski w Szczecinie z Pogonią (3 kwietnia). Wiele osób zastanawia się, jak trener Adrian Siemieniec rozłoży siły swojej kadry na potyczki kwietniowe z ligowymi potentatami, tymczasem spotkanie z łodzianami wcale nie musi być piłkarskim spacerkiem. 📢 Życzenia wielkanocne 2024. Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc: krótkie wierszyki, sms, życzenia religijne, śmieszne Wysyłanie życzeń na Wielkanoc to wyrażenie miłości i życzliwości do drugiej osoby. Jeszcze lepiej jak życzenia są ładnie i oryginalnie sformułowane. Przedstawiamy przykłady życzeń wielkanocnych, które można wysłać do rodziny znajomych, czy przyjaciół.

📢 "Nic na siłę" to nowa komedia od Netflixa kręcona na Podlasiu Najnowsza komedia obyczajowa "Nic na siłę" z gwiazdą nowego "Znachora" - Anną Szymańczyk w roli głównej kręcona była m.in. w Krynkach. Premiera filmu już 27 marca 2024 roku w Netflix.

📢 Białystok w okresie XX-lecia międzywojennego. Tak rozbudowywała się stolica dzisiejszego województwa podlaskiego Białystok w XX-leciu międzywojennym znacznie różnił się od dzisiejszego. Dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy podziwiać zdjęcia naszego miasta sprzed stu lat. Zobaczcie jak wyglądała stolica Podlasia wiek temu. 📢 Oto najbardziej wyludnione gminy w województwie podlaskim W naszym województwie znajduje się 118 gmin. By być dokładnym, należy powiedzieć, że mamy 13 gmin miejskich, 27 gmin miejsko-wiejskich oraz 78 gmin wiejskich. Jedna z nich jest unikatowa w skali kraju. 📢 Prokuratura będzie sprawdzała, jak to z gospodarowaniem ściekami w Supraślu było W poniedziałek (25.03) kilkoro radnych Supraśla złożyło w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Miał się go dopuścić obecny burmistrz Radosław Dobrowolski, a chodzi o gospodarowanie nieczystościami ciekłymi w uzdrowiskowej gminie Supraśl.

📢 Koszmar w szkolnym autobusie. Kierowca woził zakrwawioną lalkę z wbitym w nią nożem. Rodzice przerażonych dzieci zawiadomili policję Kierowca szkolnego autobusu zatrzymywał się w polu i wkładał do luku bagażowego elementy lalki z wydłubanym okiem. Zabawka miała na sobie czerwone ślady przypominające krew. Ten rytuał oglądały dzieci, które 44-letni mężczyzna dowoził do szkoły. 📢 Takie są najmodniejsze fryzury dla kobiet na 2024 rok. Te kolory i strzyżenia odejmują lat! Naturalne kolory, zdrowy wygląd, połysk i dobre cięcie - to zdecydowane trendy jeśli chodzi o kobiece fryzury modne w 2024 roku. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu.

📢 Radni przesądzili o losie 28 żywotników z parku Planty. Społecznicy chcieli, by były pomnikami przyrody. Rada miasta miała inne zdanie Na sesji Rady Miasta Białegostoku radni pochylili się nad obywatelskim projektem inicjatywy uchwałodawczej, która zakładał uznanie 24 żywotników zachodnich z Alei Zakochanych w parku Planty i czterech od strony ul. Legionowej za pomniki przyrody. Według społeczników miało to ocalić drzewa przed wycinką zaplanowaną w ramach rewitalizacji parku. Zdaniem miasta tuje muszą być usunięte ze względu na naturalny stan umierania. Bez tego nie da się też przeprowadzić renowacji Plant zgodnie z historycznymi założeniami. Ostatecznie ten punkt podzieliło 12 radnych. Trzech głosowało, by drzewa były pomnikami przyrody. 11 się wstrzymało. Dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.

📢 Rolnicy. Podlasie. Nowy sprzęt u Andrzeja w Plutyczach. Rolnik pojechał po maszynę na Śląsk Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Takiej uroczystości na UMB jeszcze nie było. Zobacz, kto odebrał dyplom MBA Naukę zakończył pierwszy w historii rocznik studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 21 absolwentów odebrało swoje dyplomy. Za nimi 401 godzin zajęć, które odbyły się podczas 25 zjazdów (część online), w trakcie 3 semestrów. 📢 Dom Sportu w Supraślu został uroczyście otwarty W sobotę (23.03) w Supraślu odbył się mecz towarzyski, a następnie zainaugurowano uroczyste otwarcie nowego obiektu - Domu Sportu przy ul. Konarskiego 5. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu Marek Malinowski. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia było Województwo Podlaskie.

📢 Giełda przy Andersa w Białymstoku. Handlowa niedziela przyciągnęła klientów. Ile kosztują owoce, warzywa i wielkanocne stroiki? Na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku na klientów czekają świeże warzywa, owoce, miody, pieczywo, a także swojskie wyroby wędliniarskie. Podczas handlowej niedzieli można też kupić wielkanocne stroiki i wiele innych przedmiotów oraz urządzeń. Zobaczcie co przygotowali sprzedawcy 24 marca. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Rail Baltica. Trwa budowa na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach. Zobacz, co się zmieniło [nowe zdjęcia] Trwają prace budowlane na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach w ramach modernizacji podlaskiego odcinka trasy Rail Baltica. Duże zmiany widać na dwóch największych stacjach – w Łapach i Białymstoku, gdzie kontynuowana jest przebudowa peronów i torów. 📢 Urszula Jabłońska: Brakuje wykwalifikowanych pracowników. Potrzebna jest współpraca szkół z przedsiębiorcami Nasz rynek pracy jest zasilany osobami, które nie mają wykształcenia, umiejętności i kwalifikacji oczekiwanych przez przedsiębiorców - mówi Urszula Jabłońska, wicedyrektor ds. wdrażania i współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Jej zdaniem, szkoły średnie i uczelnie wyższe muszą ciągle dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb pracodawców. Dyrektor Jabłońska ujawnia, kogo poszukują pracodawcy i komu najlepiej płacą w województwie podlaskim.

📢 Jarmark Wielkanocny w Białymstoku. Plac przed ratuszem wypełnił się straganami ze smakołykami i ozdobami wielkanocnymi W centrum miasta już czuć świąteczną atmosferę. Na Rynku Kościuszki stanęły drewniane stragany wypełnione regionalnymi specjałami i wyrobami rękodzielniczymi. Można tu znaleźć produkty i dekoracje na wielkanocny stół lub upominki "na zajączka". Jarmark Wielkanocny przed ratuszem w Białymstoku potrwa do Wielkiego Piątku. 📢 Konwencja Trzeciej Drogi w Białymstoku. Wicepremier i marszałek Sejmu z apelem do koalicjantów: dość sporów Dość wewnętrznych sporów, pokój, umiar, stabilizacja" - to główne założenia na ostatnie dwa tygodnie kampanii KKW Trzecia Droga. - Ceną jest władza w samorządach i lepsza Polska - mówią liderzy Polski 2050 i PSL. W sobotę (23.03) Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się w Białymstoku z podlaskimi działaczami i kandydatami w kwietniowych wyborach.

📢 Koperta zdrowia już 29 marca w gazecie! „Koperta zdrowia” to kolejny projekt Marszałka Województwa Podlaskiego i Samorządu Województwa Podlaskiego skierowany do seniorów, osób starszych, mieszkających samotnie, ale również każdego, kto troszczy się o swoje zdrowie. Bo tak naprawdę każdy z nas może i powinien wypełnić taką ankietę i położyć ją w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Tak aby w momencie, gdy będziemy potrzebować pomocy medycznej, lekarze czy ratownicy mogli w prosty sposób zdobyć najpotrzebniejsze informacje o naszym zdrowiu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się sprzętu warsztatowego. Duży wybór agregatów prądotwórczych i ciekawe zestawy urządzeń Wciąż trwa wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego. W najbliższych przetargach do kupienia jest dużo sprzętu warsztatowego. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu, który aktualnie można kupić w różnych oddziałach Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Okazje na ciężarówki i przyczepy. Można kupić też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na sprzęt warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się pod koniec marca 2024 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się pod koniec marca 2024 roku. Z pewnością ucieszy on miłośników majsterkowania. Wojsko sprzedaje profesjonalne wyposażenie warsztatu i nie tylko w atrakcyjnej cenie. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, które będzie można licytować na aukcji organizowanej 26 marca 2024 roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt rolniczy i do ogrodu. W przetargach od AMW m.in. przyczepy, kosiarki, pługi i inne maszyny Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi, na których w okazyjnych cenach wystawione są rozmaite ruchomości. Na celownik wzięliśmy przyczepy i sprzęt rolniczy oraz do ogrodu, który jest do kupienia w drodze licytacji. To z pewnością ucieszy rolników, którzy przed sezonem mogą w okazyjnej cenie zakupić rozmaite dobra do swoich gospodarstw. 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Wojskowe terenówki, ciężarówki i quady na przetargu z AMW. Zobacz najnowsze przetargi Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg na wojskowe mienie niekoncesjonowane. To pierwsza okazja w 2024 roku, by okazyjnie kupić od polskiej armii różne ciekawe ruchomości. Do nabycia w najbliższym rzucie na licytacjach są m.in. samochody - busy, mikrobusy, terenówki oraz ciężarowe. Można też tanio nabyć choćby koparkę oraz quada. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bohaterki serialu jakich nie znacie. Niezależne i ładne rolniczki mają swoje pasje i je realizują W serialu Rolnicy. Podlasie bohaterki najczęściej widzimy podczas prac w gospodarstwie. Ale rolniczki oprócz swoich obowiązków mają także swoje pasje i zainteresowania. Rolniczki chętnie dzielę się tym w mediach społecznościowych. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się samochodów, motocykli, przyczep i instrumentów muzycznych. Ostatnia szansa na atrakcyjne sprzęty Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła we wrześniu 2023 roku atrakcyjny przetarg, w którym można nabyć ruchomości, wobec których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim można tanio kupić samochody - osobówki, ciężarówki i terenówki oraz motocykle. Wojsko za półdarmo sprzedaje także przyczepy. Na przetargach są wystawione m.in. instrumenty muzyczne. Pełna lista przedmiotów do kupienia od AMW dostępna jest w naszej galerii.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe

📢 Rolnicy. Podlasie. Bohater serialu brutalnie potraktowany przez policję. Gienek w areszcie Majówka, która kojarzy się z wypoczynkiem i grillowaniem, czasami przebiega zupełnie inaczej. Nieprzyjemne sytuacje miały miejsce dwa lata temu u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie - Gienka z Plutycz. Najpopularniejszy rolnik w Polsce został zabrany przez policję do aresztu. 📢 Blok na Wysokim Stoczku pełen wad. Miały być nowoczesne apartamenty, a są buble, niedoróbki i usterki. Mieszkańcy są w szoku Zwrócili się do nas z prośbą o interwencję mieszkańcy jednego z nowych bloków na białostockim osiedlu Wysoki Stoczek. Miał być nowoczesny blok, jednak rzeczywistość zszokowała mieszkańców. Czytelnicy informują nas o licznych błędach, niedoróbkach oraz usterkach. - Ledwo odebraliśmy mieszkanie, a już jest potrzebny remont - zaznacza zdenerwowany czytelnik. 📢 Życzenia wielkanocne 2023. Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc 2023. Wierszyki, rymowanki, krótkie, śmieszne. Życzenia na Wielkanoc Życzenia wielkanocne 2023. Życzenia na Wielkanoc. Gotowe smsy i wierszyki. [ŻYCZENIA WIELKANOCNE SMS] Skopiuj i wyślij. Gotowe rymowanki i życzenia. Najpiękniejsze życzenia wielkanocne. Wyślij wierszyk GOTOWY SMS. Warto pamiętać o złożeniu życzeń. Poniżej znajdziecie kilkadziesiąt przykładów krótkich życzeń wielkanocnych, które łatwo będzie przesłać sms-em lub kartką pocztową. ŻYCZENIA NA WIELKANOC 2023. Życzymy wiosennego nastroju, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa. Wesołego Alleluja!

📢 Najnowsze przetargi z Agencji Mienia Wojskowego. Ciężarówki, terenówki, osobówki i ciągniki rolnicze tanio do nabycia od wojska 07.04.2023 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg. Tym razem od wojska można kupić pojazdy wojskowe wycofane z użycia - osobowe i ciężarowe, ciągniki rolnicze, przyczepy i wiele innych sprzętów z demobilu, które można nabyć za bezcen. Zobaczcie najnowszą sprzedaż przetargową z AMW. 📢 Rachunek sumienia dla dorosłych przed spowiedzią. Jak przeprowadzić rachunek sumienia? [PYTANIA, GRZECHY] Rachunek sumienia przed spowiedzią jest rzeczą konieczną. Wskazują na to warunki dobrej spowiedzi, które znaleźć możemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK). Po co jest rachunek sumienia? Pytania, które w jego trakcie sobie zadamy, mają nam pomóc przygotować się odpowiednio do spowiedzi. Podpowiadamy, jak przeprowadzić rachunek sumienia dla dorosłych.

📢 Białostocki Biaglass. Największa w Europie huta szkła oświetleniowego istnieje już 90 lat! Codziennie powstaje tu 2500 tysiąca wyrobów - mniej więcej dwa tiry. Tylko 5 procent zostaje w kraju - reszta to eksport. Głównym partnerem Biaglassu są Włochy, potem Niemcy, Skandynawia i USA. Pracuje tu 198 osób. Niezwykłe szklane formy dla najbardziej prestiżowych projektantów (niestety tajemnica handlowa chroni marki i nazwiska) wydmuchują tu mistrzowie fachu, jakim jest hutnik szkła. Załogę tworzą zarówno Polacy, jak i 30 osobowa grupa Białorusinów. Każdy klosz - od tych malutkich po mających blisko metrową średnicę - czy to robiony na specjalne zamówienie, czy zgodnie w wieloletnim trendem we wzornictwie oświetleniowym, wytwarzany jest ręcznie. Temperatura w piecach, przy których pracują - od 1100 do 1400 stopni C. Każdy klosz przechodzi drobiazgową kontrolę jakości od fazy wydmuchania po zapakowanie. Mniej więcej połowa załogi to kobiety. Między innymi na stanowiskach kierowniczych, co jest ewenementem w tej branży w Europie. Niestety nigdzie nie znajdziemy tych wyrobów pod logo Biaglassu - wszystkie klosze są częściami składowymi lamp sprzedawanych pod innymi markami. Co ciekawe - może się okazać, że kupując w polskich sklepach włoskie czy np. niemieckie piękne i nowoczesne lampy, najbardziej cieszymy się z piękna ich kloszy wydmuchanych i dopieszczonych w białostockiej hucie szkła Biaglass, założonej w 1929 roku w Białymstoku. Te czasu pamiętają jeszcze jej hale, ale park maszynowy jest systematycznie unowocześniany. Do tematu wrócimy.

📢 Życzenia Wielkanocne. Kartki Wielkanocne. Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc [WIERSZYKI, KRÓTKIE, SMS, ŁAŃCUSZKI] Życzenia Wielkanocne. Kartki Wielkanocne. Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc. Wesołych Świąt Wielkanocnych! Prezentujemy zestawienie artykułów z najpiękniejszymi życzeniami wielkanocnymi. Jeżeli zapomniałeś złożyć życzenia świąteczne swoim bliskim, pomoc znajdziesz na poranny.pl. Oto najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc [WIERSZYKI, KRÓTKIE, SMS, ŁAŃCUSZKI]

📢 Kartki Świąteczne Wielkanocne. Wyślij świąteczną kartkę wielkanocną. Życzenia na Wielkanoc. Najpiękniejsze wielkanocne kartki i życzenia Kartki Świąteczne Wielkanocne. Wyślij świąteczną kartkę wielkanocną. Chcesz wysłać piękną kartkę świąteczną na Wielkanoc. Przygotowaliśmy małą ściągę, wystarczy skopiować i wysłać mailem lub smsem. Kartki wielkanocne 2018 z życzeniami na Wielkanoc: ładne, wesołe. Wielkanocne Kartki Świąteczne. E-kartki na Wielkanoc, darmowe obrazki

