Podlaski Zespół Parlamentarny jest, ale jego skład jest o połowę mniejszy

To samo mówi szef poprzedniego Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego, ale ma też ciekawą teorię: - Może nie zostaliśmy zaproszeni dlatego, że nas, czyli strony opozycyjnej jest więcej i posłowie strony rządowej obawiają się, że będą przegrywali np. głosowania. Ale tu nie chodzi o to, a o pilnowanie spraw ważnych dla Podlaskiego. I tych, które zaczęliśmy poprzednio, i tych, które będą ważne w obecnej – uważa Jarosław Zieliński.

Odpowiadając na to samo pytanie poseł Krzysztof Truskolaski odparł, że do zespołów parlamentarnych może zapisać się każdy poseł: - Może być nawet z Wielkopolski. Wystarczy, by parlamentarzyści PiS po prostu przyszli, ale najwyraźniej nie mają woli, by się zapisać. W najbliższym czasie będziemy wybierali władze, więc może to jest zachęta – wyjaśnia przewodniczący podlaskiej KO.