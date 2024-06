Narada premiera Donalda Tuska z wojewodami w Białymstoku. Szef rządu mówił o zagrożeniach ze strony dywersantów i sabotażystów OPRAC.: wal

O zagrożeniach godzących w bezpieczeństwo nie tylko przy granicy z Białorusią, ale w całym kraju rozmawiał we wtorek 11 czerwca premier Donald Tusk z wojewodami. Narada miała miejsce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. - W ostatnich tygodniach aresztowaliśmy dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. I mamy powody, by sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia - mówił szef rządu na początku narady.