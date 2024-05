Eurowybory 2024. Karol Karski na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Europoseł mówił o pakcie migracyjnym

Przypomniał, że w ubiegłym roku, gdy trwała kampania do parlamentu, ówczesne partie opozycyjne przekonywały Polaków, by głosować na nie, ale jednocześnie nie brać udziału w referendum, które dotyczyło również kwestii migracyjnych.

- Przedstawiciel Tuska zagłosował przeciw procedurze, która była większościową, ale jednocześnie nie podniósł tego, że powinno to być głosowanie jednomyślne, co by przenosiło procedurę na wyższy stopień uzyskania większości - mówił europoseł.

Zarzucił też rządowi, że jednocześnie nie zaskarżył paktu migracyjne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- To my mówimy sprawdzam. Jeśli pan, panie Tusk jest przeciwny paktowi, to proszę go zaskarżyć - mówił Karol Karski.

Podkreślił, że rozporządzenie o pakcie migracyjnym będzie niekorzystne dla Polski. Dodawał, że wbrew temu co deklaruje premier Tusk, Polska za odmowę przyjęcia migranta będzie płaciła 20 tys. euro za dzień. Podkreślił, że zadaniem kandydatów PiS do EU jest powstrzymanie tych, zdaniem Karola Karskiego, szkodliwych regulacji.