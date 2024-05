Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen w Białymstoku. Eurowyborczy wiec na Rynku Kościuszki w słońcu i w deszczu. Zobacz, kto przyszedł

- Jeśli Unia Europejska chce utrzymać ukraińską gospodarkę niech to robią wprost subsydiując ją, a nie przesz szkodę polskiego przedsiębiorcy - mówił Krzysztof Bosak.

- Polscy politycy ukrywają przed społeczeństwem jedną rzecz: nie wiedzą już, co w naszym państwie zależy od nich, a co od instytucji europejskich - mówił poseł Konfederacji. - Ta nierównowaga musi zostać usunięta.

Dodał, że jednym z etapów do tego celu są eurowybory. - Wprowadzimy mądrych i odpowiedzialnych ludzi do PArlemntu Europejskiego zapowiedział Krzysztof Bosak. - Duża frekwencja kluczem do sukcesu.

Po nim wystąpił Sławomir Mentzen. Podkreślił, że wybory 9 czerwca są, niestety, strasznie ważne.

Mówię to z bólem serca - zaznaczył prezes Nowej Nadzie.

W trakcie jego wystąpienia nad Rynkiem Kościuszki rozpętała się ulewa z porywistym wiatrem.