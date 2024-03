Krzysztof Bosak odwiedził Białystok. Wicemarszałek opowiadał o sytuacji rolników

We wtorek (12 marca) Krzysztof Bosak odwiedził województwo podlaskie. Wśród miast, w których pojawił się wicemarszałek Sejmu, znalazł się m.in. Białystok.

Polityk Konfederacji wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej na Rynku Kościuszki. Podczas spotkania poruszono przede wszystkim temat rolnictwa.

Wicemarszałek podkreślał, że elementem odporności państwa jest samowystarczalność żywnościowa oraz i rozproszony system produkcji i dystrybucji żywności.

- Jeżeli to wszystko scentralizujemy i uzależnimy się od importu wygaszając swoje hodowle, powodując, że nasza produkcja roślinna będzie nierentowna, to będziemy zależni na kolejnym poziomie. My w Konfederacji się na to nie zgadzamy - mówił polityk.